Programació completa de la Festa Major de Terrassa 2026: Dilluns 6, dimarts 7 i dimecres 8 de juliol

Terrassa

Terrassa s'omple de concerts, cultura popular, esports, espectacles familiars i molts més actes repartits per tota la ciutat. A continuació trobaràs la programació oficial completa ordenada cronològicament, amb el lloc on es realitza cada activitat.

  • El Ball de Serrallonga de la FM de Terrassa 2025 -
  • Cercavila infantil de la FM de Terrassa 2025 -
  • Concert de Lildami de la FM de Terrassa 2025 -
  • Concert de la Coral Nova Egara de la FM de Terrassa 2025 -
  • Cursa de cambrers de la FM de Terrassa 2025 -

ARA A PORTADA

Publicat el 29 de juny de 2026 a les 18:08

DILLUNS, 6 DE JULIOL

Matí

10:00h — Taller de Maquillatge Infantil (Activitat familiar) — Hortes dels Frares. Parc de Vallparadís

10:00h — Mostra de Teatre Familiar (Activitat familiar) — Torrent Monner. Parc Vallparadís (també a les 11:30h)

10:00h — Passejades amb Bici Sense Edat — Hortes dels Frares. Parc de Vallparadís

10:30h — Circ Cabaret Armando Rissotto (Activitat familiar) — Torrent Monner. Parc Vallparadís (també a les 12h)

11:00h — Hohihu (Activitat familiar) — Hortes dels Frares. Parc de Vallparadís

11:00h — Ferrocarril de Vallparadís (Activitat familiar) — A determinar (també a les 16:30h)

11:00h — Trobada Esportiva (Esports) — Club Natació Terrassa

 

  • El Ball de Serrallonga de la FM de Terrassa 2025

11:00h — Entrenament de Tir amb Arc (Esports) — A determinar

12:00h — Sons Blaus (Gastronomia) — Plaça de la Torre del Castell Palau

13:00h — DJ Refrescos (Activitat familiar) — Hortes dels Frares. Parc de Vallparadís

Tarda

17:00h — Concurs de Trencaclosques (Activitat familiar) — A determinar

17:00h — Descobreix el Tir amb Arc al Club Arquers Terrassa! (Esports) — Zona Esportiva Municipal Can Jofresa

17:30h — Cercavila Infantil de Cultura Popular (Cultura Popular) — Raval de Montserrat

17:30h — Espectacle Noutocajoc — Hortes dels Frares. Parc de Vallparadís

18:00h — Cursa de Cambreres i Cambrers (Altres) — Plaça Didó

 

  • Cercavila infantil de la FM de Terrassa 2025

18:00h — El Ball de Serrallonga de Terrassa (Cultura Popular) — Plaça de Josep Freixa i Argemí

19:00h — Equilibra't! Junts és més Fàcil (Altres) — Raval de Montserrat

19:00h — Bon Vent! d'Ebri Knight (Concert) — Plaça Vella

19:45h — Concurs d'Apilar Caixes de Coca-Cola (Altres) — Plaça Didó

Nit

20:00h — Concert de Festa Major — Jardins de la Casa Alegre de Sagrera

20:00h — Els Versots del Ball de Serrallonga de Terrassa (Cultura Popular) — Raval de Montserrat

20:30h — Danses Tradicionals dels Països Catalans (Ball) — Plaça del Rector Homs

 

  • Concert de Lildami de la FM de Terrassa 2025

21:00h — Terrassa Canta (Concert) — Jardins de la Casa Alegre de Sagrera

22:00h — La Ludwig Band (Concert) — Plaça Vella

DIMARTS, 7 DE JULIOL

09:00h — Vine a Conèixer i Gaudir del Circuit Municipal de Ciclisme de Terrassa (Esports) — A determinar (també a les 19:00h)

19:00h — Tast Popular de Vins a Cegues (Gastronomia) — Jardins de la Casa Alegre de Sagrera

19:30h — Gran Gala de Circ Festa Major (Circ) — Plaça Vella

20:00h — Cançó d'Amor i de Guerra (Concert) — Plaça del Rector Homs

 

  • Concert de la Coral Nova Egara de la FM de Terrassa 2025

21:00h — Visita Nocturna «Descobreix el Cementiri a la Llum de la Lluna» (Patrimoni) — Cementiri Municipal de Terrassa (també a les 21:30h i 22:00h)

22:00h — Gemma Humet (Concert) — Plaça del Rector Homs

DIMECRES, 8 DE JULIOL — Cloenda de la Festa Major

09:00h — Vine a Conèixer i Gaudir del Circuit Municipal de Ciclisme de Terrassa (Esports) — A determinar (també a les 17:00h)

13:00h — Descobreix el Pilates de Primera Mà (Esports) — A determinar

18:00h — Mostra de Gimnàstica Artística de Wolf i Iniciació per a Nens i Nenes (Activitat familiar) — Raval de Montserrat

19:00h — Treure Ball de Festa Major (Ball) — Plaça Vella

19:00h — Sophie Coff (Concert) — Plaça del Rector Homs

19:00h — Música Gran (Concert) — Jardins de la Casa Alegre de Sagrera

 

  • Cursa de cambrers de la FM de Terrassa 2025

20:00h — Ballada de Sardanes (Ball) — Plaça del Progrés

21:30h — Cercavila Boja amb els Gegants Bojos i la Mulassa de Terrassa (Cultura Popular) — Plaça Ricard Camí

22:30h — Castell de Focs (Cultura Popular) — Avinguda de Josep Tarradellas

23:00h — Havaneres (Concert) — Plaça de Lluís Companys

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