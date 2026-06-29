Programació completa de la Festa Major de Terrassa 2026: Dilluns 6, dimarts 7 i dimecres 8 de juliol

DILLUNS, 6 DE JULIOL
Matí
10:00h —
Taller de Maquillatge Infantil (Activitat familiar) — Hortes dels Frares. Parc de Vallparadís
10:00h —
Mostra de Teatre Familiar (Activitat familiar) — Torrent Monner. Parc Vallparadís (també a les 11:30h)
10:00h —
Passejades amb Bici Sense Edat — Hortes dels Frares. Parc de Vallparadís
10:30h —
Circ Cabaret Armando Rissotto (Activitat familiar) — Torrent Monner. Parc Vallparadís (també a les 12h)
11:00h —
Hohihu (Activitat familiar) — Hortes dels Frares. Parc de Vallparadís
11:00h —
Ferrocarril de Vallparadís (Activitat familiar) — A determinar (també a les 16:30h)
11:00h —
Trobada Esportiva (Esports) — Club Natació Terrassa
El Ball de Serrallonga de la FM de Terrassa 2025
Alberto Tallón
11:00h —
Entrenament de Tir amb Arc (Esports) — A determinar
12:00h —
Sons Blaus (Gastronomia) — Plaça de la Torre del Castell Palau
13:00h —
DJ Refrescos (Activitat familiar) — Hortes dels Frares. Parc de Vallparadís
Tarda
17:00h —
Concurs de Trencaclosques (Activitat familiar) — A determinar
17:00h —
Descobreix el Tir amb Arc al Club Arquers Terrassa! (Esports) — Zona Esportiva Municipal Can Jofresa
17:30h —
Cercavila Infantil de Cultura Popular (Cultura Popular) — Raval de Montserrat
17:30h —
Espectacle Noutocajoc — Hortes dels Frares. Parc de Vallparadís
18:00h —
Cursa de Cambreres i Cambrers (Altres) — Plaça Didó
Cercavila infantil de la FM de Terrassa 2025
Alberto Tallón
18:00h —
El Ball de Serrallonga de Terrassa (Cultura Popular) — Plaça de Josep Freixa i Argemí
19:00h —
Equilibra't! Junts és més Fàcil (Altres) — Raval de Montserrat
19:00h —
Bon Vent! d'Ebri Knight (Concert) — Plaça Vella
19:45h —
Concurs d'Apilar Caixes de Coca-Cola (Altres) — Plaça Didó Nit
20:00h —
Concert de Festa Major — Jardins de la Casa Alegre de Sagrera
20:00h —
Els Versots del Ball de Serrallonga de Terrassa (Cultura Popular) — Raval de Montserrat
20:30h —
Danses Tradicionals dels Països Catalans (Ball) — Plaça del Rector Homs
Concert de Lildami de la FM de Terrassa 2025
Pol Ortega
21:00h —
Terrassa Canta (Concert) — Jardins de la Casa Alegre de Sagrera
22:00h —
La Ludwig Band (Concert) — Plaça Vella DIMARTS, 7 DE JULIOL
09:00h —
Vine a Conèixer i Gaudir del Circuit Municipal de Ciclisme de Terrassa (Esports) — A determinar (també a les 19:00h)
19:00h —
Tast Popular de Vins a Cegues (Gastronomia) — Jardins de la Casa Alegre de Sagrera
19:30h —
Gran Gala de Circ Festa Major (Circ) — Plaça Vella
20:00h —
Cançó d'Amor i de Guerra (Concert) — Plaça del Rector Homs
Concert de la Coral Nova Egara de la FM de Terrassa 2025
Lluís Clotet
21:00h —
Visita Nocturna «Descobreix el Cementiri a la Llum de la Lluna» (Patrimoni) — Cementiri Municipal de Terrassa (també a les 21:30h i 22:00h)
22:00h —
Gemma Humet (Concert) — Plaça del Rector Homs DIMECRES, 8 DE JULIOL — Cloenda de la Festa Major
09:00h —
Vine a Conèixer i Gaudir del Circuit Municipal de Ciclisme de Terrassa (Esports) — A determinar (també a les 17:00h)
13:00h —
Descobreix el Pilates de Primera Mà (Esports) — A determinar
18:00h —
Mostra de Gimnàstica Artística de Wolf i Iniciació per a Nens i Nenes (Activitat familiar) — Raval de Montserrat
19:00h —
Treure Ball de Festa Major (Ball) — Plaça Vella
19:00h —
Sophie Coff (Concert) — Plaça del Rector Homs
19:00h —
Música Gran (Concert) — Jardins de la Casa Alegre de Sagrera
Cursa de cambrers de la FM de Terrassa 2025
Alberto Tallón
20:00h —
Ballada de Sardanes (Ball) — Plaça del Progrés
21:30h —
Cercavila Boja amb els Gegants Bojos i la Mulassa de Terrassa (Cultura Popular) — Plaça Ricard Camí
22:30h —
Castell de Focs (Cultura Popular) — Avinguda de Josep Tarradellas
23:00h —
Havaneres (Concert) — Plaça de Lluís Companys