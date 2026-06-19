Terrassa estudia crear una Oficina Municipal per a la Igualtat contra els discursos d'odi

L'Ajuntament de Terrassa ha començat a estudiar la creació d'una futura Oficina Municipal per a la Igualtat de Tracte i la No Discriminació per fer front a l'augment dels discursos d'odi. La regidora de Ciutadania i Migracions, Lluïsa Melgares, i la regidora de Drets Humans i Memòria Democràtica, Montserrat Caupena, s'han reunit al consistori amb la directora general per a la Promoció i Defensa dels Drets Humans, Noa Monràs, per abordar els principals reptes en matèria d'igualtat. Durant la trobada, han repassat la trajectòria consolidada de la ciutat en polítiques de convivència, drets humans i lluita contra les discriminacions, i han transmès la preocupació per l'increment dels discursos d'odi, sobretot en l'entorn digital.
Més recursos i coordinació institucional
Les regidores han alertat de l'increment de casos atesos pels serveis especialitzats i de la complexitat creixent de les situacions detectades. En resposta a aquesta realitat, han exposat les línies de treball que impulsa l'administració local, entre les quals destaca la voluntat d'articular aquest nou servei municipal per reforçar la detecció, l'acompanyament i la garantia de drets des de la proximitat.
La reunió també ha permès conèixer les prioritats de la Generalitat en el desplegament de la Llei 19/2020 i en l'impuls del futur Pacte Nacional contra els Discursos d'Odi. En aquest marc, l'Ajuntament ha expressat la voluntat de participar en els projectes pilot que es puguin desenvolupar al territori.
Finalment, les representants locals han insistit en la necessitat de reforçar la coordinació entre administracions i d'incrementar el suport tècnic i econòmic als municipis. Han recordat que els ajuntaments sovint actuen com a primera porta d'entrada en la detecció i atenció de les situacions de discriminació i requereixen els recursos adients per poder oferir una resposta eficaç.