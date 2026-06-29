L’Ajuntament de Terrassa ha fet aquest migdia un minut de silenci davant del consistori en senyal de condol per les víctimes dels terratrèmols que han sacsejat Veneçuela els darrers dies. L’acte ha estat presidit per l’alcalde Jordi Ballart, acompanyat per membres de la corporació municipal, treballadors públics i ciutadania.
La concentració ha servit per expressar el suport institucional i ciutadà tant a les víctimes mortals com a les seves famílies, així com per fer visible la solidaritat amb els territoris afectats per una de les pitjors catàstrofes recents al país sud-americà.
Segons les dades facilitades pel govern veneçolà, els sismes han provocat 1.450 morts, mentre que s’estima que prop de 50.000 persones podrien continuar desaparegudes, una xifra que manté la situació d’emergència humanitària i dificulta les tasques de rescat i assistència.
En aquest context, diverses administracions i entitats han impulsat mostres de suport i campanyes d’ajuda. A Terrassa, la resposta solidària s’emmarca en una mobilització ciutadana que ja s’ha deixat notar els darrers dies, amb iniciatives per canalitzar ajuda humanitària i visibilitzar la situació d’emergència. L'Associació de Veneçolans de Terrassa (ASOVENTE) va prendre la iniciativa el passat divendres i ha estat recaptant tot el material mèdic i de supervivència que han pogut durant el cap de setmana. En un primer moment van començar amb poc més que una taula enmig de la rambla d'Ègara, lloc amb molt de trànsit de persones, però, davant el número tan elevat de donacions que estaven rebent i gràcies a la cessió de l'Ajuntament, els voluntaris i voluntàries van poder traslladar-se al Recinte Firal Municipal, on la logística i l'emmagatzematge ha estat més fàcil amb un centenar de voluntaris.
El minut de silenci s’ha tancat amb un llarg aplaudiment i un record compartit per les víctimes, en un gest de respecte i solidaritat internacional des de la ciutat.