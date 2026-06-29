Veneçuela demana ajuda i Terrassa respon: "La gent sap que el primer és ajudar"

Terrassa ha demostrat en diverses ocasions que la solidaritat vers els més desafavorits és un dels trets característics de la seva ciutadania. En aquesta ocasió, la resposta de la societat terrassenca s'ha efectuat per donar un cop de mà al poble veneçolà, que està en xoc després que dos devastadors terratrèmols arrasessin el nord del país. En diversos punts del món, Terrassa inclosa, ha estat la diàspora de Veneçuela la primera a activar-se per recollir tota l'ajuda possible i enviar-la als seus compatriotes. En el nostre cas, l'Associació de Veneçolans de Terrassa (ASOVENTE) va prendre la iniciativa el passat divendres i ha estat recaptant tot el material mèdic i de supervivència que han pogut durant el cap de setmana. "Diverses persones ens van preguntar si faríem alguna col·lecta i, com casualment teníem una reunió programada per dijous, vam prendre la decisió immediatament", ha explicat al Diari de Terrassa la presidenta d'ASOVENTE, Djamila Olivier.
En un primer moment van començar amb poc més que una taula enmig de la rambla d'Ègara, lloc amb molt de trànsit de persones, però, davant el número tan elevat de donacions que estaven rebent i gràcies a la cessió de l'Ajuntament, els voluntaris i voluntàries van poder traslladar-se al Recinte Firal Municipal, on la logística i l'emmagatzematge ha estat més fàcil. "Veïns de tots els orígens han vingut i ens han donat coses", ha mencionat Olivier, que ha afegit que estan "molt contents" amb la resposta dels terrassencs. "Tots tenim una part bona dins nostre i és en aquests moments quan es demostra com és de generosa la gent", ha afirmat, i ha afegit que "la gent sap que el primer en aquests casos és ajudar".
Perquè la iniciativa pogués funcionar correctament han calgut una centena de voluntaris que han rotat al llarg del cap de setmana i que s'han dedicat a la recepció, classificació i empaquetament de l'ajuda. A més, a les caixes, bosses i altres contenidors han escrit missatges de suport al poble veneçolà i s'han assegurat de deixar constància que aquells productes formen part de donatius desinteressats. "Hem posat algun cor, algun missatget i també que són donatius per tal que no acabin entrant al mercat comercial per error", ha detallat la presidenta d'ASOVENTE, que ha declarat que tant a ella com a les persones voluntàries els fa il·lusió "enviar una petita llum des d'on estem" als seus compatriotes.
A l'espera de poder fer l'enviament
La col·lecta ja ha estat efectuada i s'ha pogut acumular una gran quantitat de caixes plenes de productes de primera necessitat, però aquests paquets hauran d'esperar encara un temps. "L'aeroport principal de Veneçuela està destruït, llavors el govern veneçolà està donant prioritat a l'arribada de rescatistes a la zona afectada", ha aprofundit Djamila Olivier. Aquest coll d'ampolla està dificultant que les recaptacions d'arreu del món puguin arribar amb fluïdesa als afectats. "Encara no està definit com serà el protocol de recepció de les donacions [a territori veneçolà], per això encara no tenim cap logística muntada", ha admès, però ha detallat que estan "en contacte amb les autoritats d'allà i d'aquí" a l'espera de rebre el vistiplau.
Amb tot, Olivier ha agraït a tots els participants en la recollida, tant als donants i a les institucions que els han ajudat, però sobretot als voluntaris. "Hem estat el nostre cap de setmana de descans tots treballant sense queixes i amb molta passió", ha valorat la presidenta de l'associació, que ha comentat que preveuen dur a terme més campanyes de col·lecta al futur i que avisaran per les seves xarxes socials.