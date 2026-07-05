La Suu més rockera posa veu al xiuxiueig d'una nit d'estiu

Amb puntualitat britànica, la barcelonina Suu (26 anys) va aparèixer a l'escenari Vela a mitjanit per a gaudi dels seus correligionaris, a qui va regalar 21 temes sortits dels seus quatre discos en un concert més rocker que el de fa cinc anys, quan la pandèmia la va relegar al pati de l'escola Vallès de la carretera de Martorell, poc temps després que Instagram la catapultés a la fama amb les seves aparentment innocents lletres sobre el desamor.
De mica en mica, un públic fidel i entregat (fonamentalment gent molt jove) es va anar aplegant davant l'escenari mentre la cantautora del barri de Gràcia oficiava un concert que contenia molts concerts. Van ser peces d'un mateix puzle, un repàs exhaustiu per una trajectòria vital que la va dur Terrassa, una ciutat que és una mica com la seva segona casa. "Potser molts no ho sabeu, però jo he passat moltes estones passejant pels vostres carrers i he vist molts concerts al Faktoria. Tornar a recórrer els vostres carrers ha estat un autèntic plaer".
Va barrejar amb desacomplexada naturalitat els seus temes en català i en castellà i va fer ballar un públic permanentment entregat i molt receptiu.
Va engegar els 72 minuts de concert amb "Me gusta", un tema del seu primer àlbum, de fa ja vuit anys, que va servir per anar desgranant les seves melodies, més o menys profundes, més o menys naïf, vestides amb una aparent superficialitat, que amaguen profundes reflexions viscudes. El seu cant a l'amor i a la vida va continuar amb la inevitable "Tant de bo", "Material sensible" (single del seu darrer treball) i la reivindicativa "No eres tan especial", que va dedicar a tots aquells amors tòxics, en una mena de teràpia col·lectiva.
Vestida amb samarreta blanca i texans i amb la guitarra penjada al coll, la barcelonina no va parar d'interactuar amb el respectable, confessions incloses. "Fa uns estius, vaig conèixer una noia guapíssima i em vaig enamorar. Ella va marxar un parell de dies a Menorca i vaig tenir por de no poder-ho suportar. Me'n vaig anar a l'Escala i vaig pensar que, quan ens banyéssim, ho faríem al mateix mar", va dir en la presentació de "Tu a Menorca, jo a l'Escala". La desmitificació de l'amor romàntic va continuar amb temes com "Postal barata" o "Amor tranquil".
De mica en mica, el rock es va anar apoderant de l'espectacle, amb temes com "Tan clar", "Como duermes", "Me siento mejor", la versió del tema de Radio Futura "Enamorada de la moda juvenil" i la col·laboració amb els seus amics de La Pegatina "Algo de mí".
Per acomiadar-se del respectable, va escollir l'inevitable "hit" del 2020 "Eres un temazo", una de les cançons que més van sonar a la ràdio durant l'estiu de la pandèmia. Amb el mocador de la Festa Major al coll (he conegut el vostre magnífic alcalde i me l'ha regalat, va explicar) va donar per acabat el concert. "A mi, siempre me suenas bien", diu la lletra. I a nosaltres, Suu. Ens segueixes sonant tan bé com el primer dia. No triguis cinc anys més a tornar!