FOTOS | Terrassa es bolca amb l'ajuda a Veneçuela

Arran dels terratrèmols que van patir aquesta setmana diverses poblacions del nord de Veneçuela, l'Associació de Veneçolans de Terrassa (ASOVENTE) ha estat recaptant tota l'ajuda possible durant el cap de setmana per tal d'enviar-la allà on més la necessiten. Voluntaries i voluntaris de la comunitat veneçolana a la ciutat han oplert caixes i caixes amb els medicaments, gases, aliments infantils i altres objectes necessaris que la ciutadania ha anat portant durant les jornades. El lloc estarà obert fins les 19 hores d'aquest mateix diumenge al Recinte Firal de Terrassa (passeig de Vint-i-dos de juliol nº 265).
FOTOS: NEBRIDI ARÓZTEGUI