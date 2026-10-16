VÍDEO | Denuncien curses il·legals i conducció temerària a la B-40 entre Terrassa i Viladecavalls

Veïns de Terrassa, així com de la zona de Can Tries i Viladecavalls, denuncien a través del perfil d'Instagram @circuliperladreta.cat que nit rere nit pateixen les molèsties i el perill de curses il·legals de cotxes i motocicletes a l’interior del túnel de la B-40, un tram de via habitual per als conductors terrassencs que connecta Viladecavalls i Can Tries amb la part nord de Terrassa.
Segons ha fet públic @circuliperladreta.cat, el fet que aquestes conductes es produeixin directament a l’interior d’un túnel "amplifica considerablement el soroll dels motors i les acceleracions, afectant el descans dels veïns de la zona". A més, els veïns alerten de les "maniobres de conducció temerària que posen en risc la seguretat de la resta d’usuaris de la via".
Un vídeo mostra derrapatges i maniobres perilloses
La denúncia veïnal va acompanyada d'un vídeo enregistrat a l'interior d'aquest túnel. A les imatges s'observa un cotxe fent maniobres perilloses, derrapant i travessant carrils sense cap mena de control.
A la mateixa escena hi apareix un segon cotxe esportiu de color taronja que sembla conèixer el vehicle protagonista, així com un tercer automòbil des d'on s'està gravant la situació per enregistrar les maniobres del seu company.
Divisió d'opinions als comentaris
La publicació d'aquestes imatges ha generat debat a la mateixa xarxa social. En els comentaris de la publicació s'enfronten dues postures: d'una banda, els usuaris que denuncien aquests fets com a perillosos i totalment injustificables per a la seguretat del trànsit i, de l'altra, aquells que intenten valorar "les bones mans" o la perícia del conductor al volant.