La cap de llista dels Comuns a Terrassa, Glòria B. Soria, ha fet una primera valoració exigent dels resultats de les eleccions generals a la ciutat, on la candidatura ha sumat 11.940 vots (9,2 %), baixant en més de 7 punts respecte del 2023. La líder dels Comuns ha advertit sobre l'impacte de l'avenç de la dreta i l'extrema dreta.
"Ara ens venen uns moments complicats perquè no és un moment per celebrar res. Perdrem drets, nosaltres estarem a l'oposició i farem tot allò que sigui possible per aconseguir i per revalidar tot allò que hem aconseguit i que no es puguin perdre tots els drets", ha afirmat Soria, que ha alertat que "viure el retrocés dels drets serà molt complicat per a totes".
Tot i el diagnòstic greu, la dirigent ha volgut agrair la feina col·lectiva durant la campanya i el seguiment del recompte: "Una gran campanya que han fet l'Ada, l'Ernest, la Júlia, tots els nostres companys. Aquí a Terrassa vull també fer un agraïment a tota la gent que ha estat encara als col·legis electorals que estan fent el recompte. Nosaltres hem tingut 60 apoderades, que això és un número ben interessant".
Sobre l'escenari a Terrassa, Sòria ha parlat d'una davallada i d'una polarització que ha fet créixer el vot cap a la dreta entre persones joves i d'una certa edat, i ha reclamat una resposta contundent. "Haurem de fer una oposició molt directa i molt clara perquè tenim a la dreta i l'extrema dreta governant en aquest país", ha dit, abans d'afegir que "tornarem a sortir al carrer les vegades que faci falta en aquesta ciutat, a Barcelona i al país".
Finalment, ha defensat separar l'àmbit estatal del local i ha fixat el repte municipal, on és cap de llista: "A les municipals hem de tornar a l'Ajuntament, en aquest cas nosaltres com a comuns, i tornarem a demostrar que aquesta ciutat es mereix un govern d'esquerres".