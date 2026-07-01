VÍDEO | Un terrassenc protagonitza una de les cites més icòniques de la història de "First Dates": "Terrassa? Teniu uns noms molt complicats de dir"

Hi ha cites que passen a la història de la televisió, i després hi ha el que va passar fa uns dies a 'First Dates Summer'. Mediaset ha encès les xarxes socials en compartir un fragment d'una vetllada que ja acumula centenars de milers de visites i que té com a protagonista en Genís, un mosso de magatzem de Terrassa de 30 anys, i la Sofía, una “influencer” múrciana de 26.
El motiu pel qual el vídeo corre com la pólvora és un moment de confusió geogràfica d'aquells que fan època. En el moment de conèixer-se, la Sofía li va preguntar d'on era. En respondre "de Terrassa", la noia es va quedar totalment descol·locada: "Terrassa? Teniu uns noms molt complicats de dir a Barcelona", va deixar anar la jove. Intentant salvar la situació i ajudar-la a situar-se, en Genís li va dir que la seva ciutat està al costat de Sabadell. Però la solució va ser pitjor que el remei, ja que aquest segon nom li va sonar encara més estrany i exòtic a la creadora de contingut: “Sabadell o Sabater?”, dubtava en veu alta.
El "Rei de les tarimes" deixa el programa en xoc
Però el xoc cultural i geogràfic va ser només el tret de sortida. En Genís, que es defineix a si mateix com el "Rei de les tarimes", ja venia fort des de la seva presentació amb en Carlos Sobera. Sense cap mena de vergonya, el terrassenc va assegurar que el seu fort és el ball sensual i que té un "atribut" que destaca a la pista: "Quan ballo tinc el penis molt gran, sembla un tauró".
Davant d'aquesta declaració —i d'una demostració de ball posterior—, l'equip del programa va quedar estabornit. El conegut barman Matías Roure ho va resumir a la perfecció amb una frase que ja és història del format: "Hem hagut d'esperar 10 anys per al millor moment de 'First Dates'".
Problemes amb el vocabulari i un banyador "espectacle"
La cita va ser un autèntic diàleg de besucs. La Sofía, amant de les llimones i la seva terra, va demostrar tenir seriosos problemes per entendre el vocabulari d'en Genís. Quan ell va dir que era abstemi, ella es va estranyar més per la paraula que pel fet de no beure alcohol. El mateix va passar quan el terrassenc va dir que buscava una dona que el "domestiqués" (ella va pensar en netejar i cuinar) o quan ell la va avisar que li podria deixar anar alguna cosa del "membre", referint-se al seu òrgan reproductor: "Pensava que et referies a una cosa relacionada amb el pit... M'he ‘emparanoiat’", confessava la murciana.
Davant la confusió, en Genís va començar a dir sinònims, una situació que va incomodar la soltera: "La veritat és que de vegades és millor no assabentar-se de res; hi ha coses que preferiria no saber".
Per si el sopar no hagués estat prou surrealista —amb debats que van saltar des d'Alexandre el Gran i la història de Roma fins al dret de les dones a eructar—, el programa els va convidar al jacuzzi. Allà, la Sofía va acabar d'al·lucinar amb el banyador d'en Genís, que deixava ben poc a la imaginació: "Jo això no m'ho esperava, és un espectacle aquest home", va confessar.
Un final esperable
Com era de preveure, el xoc de planetes no va acabar en bodes de plata. Tot i que en Genís estava disposat a tenir una segona cita amb la “influencer”, la Sofía va tenir clar que, tant a nivell físic com de comprensió mútua, els seus universos estaven a anys llum. Això sí, la seva estona al restaurant de Cuatro ha regalat a la xarxa un dels talls més virals de l'estiu.