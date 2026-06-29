El Consell Comarcal mostra el seu suport al poble veneçolà

El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha expressat el seu condol per les víctimes del doble terratrèmol que va afectar Veneçuela el passat dimecres 24 de juny i ha traslladat la seva solidaritat a totes les persones damnificades, així com a les seves famílies i a les comunitats afectades. Com a mostra de suport, aquest dilluns s'ha convocat el personal de la institució per fer un minut de silenci en record de les víctimes i com a gest de solidaritat amb el poble veneçolà.
Xavier Garcés, president del Consell, ha destacat que “davant una emergència d’aquesta magnitud, el món local ha de tornar a demostrar la seva capacitat de resposta solidària, sempre de manera coordinada, responsable i orientada a les necessitats reals de la població afectada”.
Aquesta actuació s’emmarca en el compromís de la institució amb la cooperació internacional, l’acció humanitària i la solidaritat entre pobles. El Fons Català també ha expressat la seva solidaritat amb Veneçuela i treballa en la identificació d’actuacions d’emergència i postemergència que permetin donar suport a la població afectada.
De la mateixa manera, el Consell Comarcal ha traslladat la seva disposició a col·laborar amb altres administracions en aquelles accions que es puguin impulsar de manera coordinada. En aquest sentit, ha posat en valor experiències anteriors de col·laboració en l’àmbit de l’atenció social i el suport psicològic, sempre d’acord amb les necessitats detectades i amb criteris de coordinació institucional.