Reclamen un pla per reobrir Collserola de manera gradual

Les restriccions per la pesta porcina africana (PPA) tenen un impacte directe en el col·lectiu excursionista de l’entorn de Barcelona, que ha vist com un dels seus principals actius, Collserola, ha quedat tancat i barrat des de l’inici del brot, el passat mes de novembre. Les entitats veuen un greuge en la durada de les restriccions, que impedeix dur a terme activitats com entrenaments, excursions de divulgació de la natura o proves atlètiques. Per tot plegat, reclamen la reobertura gradual i s’ofereixen a participar si cal fer controls o establir recorreguts segurs.
Una de les entitats més perjudicades és el Club Muntanyenc Sant Cugat, amb 82 anys d’història i uns 2.000 socis, que cada setmana organitzava sortides de cap de setmana pel parc. “Principalment, organitzem la marxa nòrdica, on teníem un volum d’unes 200 persones practicant aquesta activitat, i tot això ha minvat moltíssim a causa de les restriccions perquè no és el mateix sortir a caminar aquí al costat de casa que haver de desplaçar-nos en vehicle a altres llocs on no hi ha aquestes restriccions”, explica Regina Anadón, secretària general del club.
Obligats a reinventar-se
El fet de no poder trepitjar terreny natural en tot el terme ha fet que hagin d’iniciar excursions en municipis no afectats per la PPA. “Els nostres instructors han hagut d’aprendre noves rutes, més enllà de les que ja coneixen de Collserola”, relata. Les restriccions també els han obligat a suspendre la tradicional caminada a Montserrat i a adaptar la Marxa Infantil, prevista per al 18 d’octubre, amb un recorregut íntegrament urbà.
Des del club reclamen la reobertura del bosc de Volpelleres, que no es troba tocant el parc, i que es creïn camins segurs dintre de Collserola per poder fer senderisme. “Ens oferim com a voluntaris per delimitar un trajecte que pot estar obert en certes hores i col·laborar amb l’Ajuntament, la policia, Protecció Civil o Agents Rurals per fer traçats”, diu el president, Jaume Llugany.
El Centre Excursionista de Catalunya (CEC), amb 4.000 socis, també ha hagut d’idear alternatives als entrenaments de “trail running” i traslladar-los a parcs urbans. Les restriccions també han fet caure a la meitat els infants que participen en els seus casals d’estiu. Des del CEC reclamen al Govern una flexibilització de les restriccions: “Entenem que s’ha de controlar perquè la PPA no arribi a les granges, ho entenem, ho respectem, però també entenem que tenim a tota la ciutadania darrere que també està preocupada”.
Indignació per la gravació d’un film a Sant Cugat
Les entitats excursionistes també reflecteixen la indignació dels seus socis davant dels permisos que es van donar per a la filmació de la pel·lícula “The Last Druid”, protagonitzada per Russell Crowe, en uns terrenys de l’Incasòl situats en medi natural a Sant Cugat. “Genera molta frustració veure que una persona que està gravant una pel·lícula sí que pot entrar, però després nosaltres, que fem un ús públic, no ho puguem fer servir”, diu Carla Grau, responsable de l’àrea d’infants del CEC. En la mateixa línia, des del Club Muntanyenc Sant Cugat retreuen la “doble vara de mesurar” i reclamen “un protocol que marqui què es pot fer”. El president del club, Jaume Llugany, lamenta “una certa opacitat en tota la informació que surt del Departament d’Agricultura”, una situació que considera “inadmissible”.