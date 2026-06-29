VÍDEO | Ensurt en incendiar-se un xiprer de la plaça d’Octavià durant una cercavila

La Festa Major de Sant Cugat ha viscut aquest diumenge un dels moments més tensos de l'edició. Unes espurnes durant una cercavila van provocar l'incendi del conegut xiprer de la plaça d'Octavià, generant moments de preocupació entre els centenars de persones que seguien l'acte.
La ràpida actuació dels agents de la Policia Local, els voluntaris i tècnics de Protecció Civil, l'ADF i, posteriorment, els Bombers, va permetre controlar el foc en pocs minuts i evitar que les flames es propaguessin o causessin danys més greus.
Des de la Policia Local han volgut destacar el comportament exemplar de la ciutadania durant l'emergència. "En moments com aquest, seguir les indicacions dels serveis d'emergència, mantenir la calma i facilitar la nostra feina és la millor manera de protegir tothom", asseguren.
El cos policial recorda que situacions com aquesta no es resolen únicament amb recursos d'emergència, sinó també gràcies a la confiança, la responsabilitat i la col·laboració de les persones presents.
La millor notícia ha arribat després de la inspecció dels Bombers: el xiprer no s'haurà de talar. Segons la valoració tècnica, l'arbre es podrà recuperar i tornarà a lluir amb tota la seva força després dels treballs de recuperació.
"Gràcies a totes les persones que, amb la seva professionalitat, voluntariat o comportament exemplar, han contribuït perquè tot hagi quedat en un ensurt", conclou la Policia Local.
L'incident no ha deixat persones ferides i, malgrat l'ensurt, la Festa Major de Sant Cugat ha pogut continuar amb normalitat després de l'actuació dels serveis d'emergència.