Voleu visitar Aquascope, el millor parc aquàtic del món, en família?

Queda poc per a les vacances. Potser aquests dies estàs buscant destinació per a l’estiu. Si és així, ens permetem oferir-te una opció. T’agraden els parcs aquàtics? A un quart d’hora de la ciutat francesa de Poitiers, al bell mig del departament de la Vienne (Nouvelle Aquitanie), hi ha Futuroscope, un parc d’atraccions que és molt més que un parc d’atraccions. Es va inaugurar fa 38 anys, el dia 31 de maig de l’any 1987 com a pol d’atracció tecnològica de la zona. Al costat hi trobem el millor parc aquàtic “indoor” del món. Així ho va determinar el jurat dels Parcs Fan Awards de l’any passat, que és quan va obrir. Es tracta d’Aquascope, el nou parc aquàtic tematitzat, completament “indoor”.

Un dels tobogans d`Aquascope

Futuroscope

Sense límit de temps, podràs explorar a 29 graus de temperatura els tres universos que ofereix Aquascope. A l’espai de sensacions podràs descarregar tota l’adrenalina baixant, sol o acompanyat (hi ha flotadors per a una, dues o quatre persones) pels seus vuit tobogans. N’hi ha per a totes les edats i de totes les dificultats. Si t’agrada la velocitat, no et perdis la possibilitat de baixar pel tobogan circular que et durà, zigzaguejant, des de dalt fins a baix de tot. Els més valents podran experimentar una caiguda lliure sortint d’una càpsula i aterrant directament a l’aigua. Us atreviu?

La imatge té una presència fonamental a Aquascope

Futuroscope

El parc aquàtic, que pot acollir fins a 1.700 visitants al dia, està especialment pensat per als més petits, que trobaran a l’espai immersió imatges digitals i la més puntera tecnologia. I l’espai d’on no els podràs arrencar és l’espai infantil, amb tota mena de tobogans adaptats als més menuts, una piscina d’onades i diverses piscines on es projecten constantment pel·lícules i animacions de tota mena. Aquascope compta amb el primer cinema aquàtic d’Europa. El Kraki, un pop extraterrestre, és la mascota del parc. Els guiarà per espectaculars rius serpentejants i laberints impossibles.

Només cal dur banyador i tovallola. El preu de l’entrada és de 39 euros per dia (us hi podeu estar tant temps com vulgueu). Els nens de 5 a 12 anys pagaran 32 euros i els menors de 5 anys entraran de franc. Cadascú hi trobarà emocions adaptades a la seva edat.

Experiència combinada

A banda de descobrir Aquascope, és molt recomanable passar també almenys un dia a Futuroscope. La majoria de visitants s’hi està un parell de dies de mitjana. Teniu una dotzena d’hotels al vostre abast. Els dos més nous, situats a tocar de l’entrada del parc, són l’Station Cosmos i l’Ecolodgee. El primer us convida a viure durant uns dies en una estació espacial. Està cuidat fins a l’últim detall perquè pogueu viure una experiència inoblidable. A tots dos establiemnts hi trobareu la calma necessària per recuperar-vos després d'un intens dia d'activitats.

Un dels vuit tobogans d`Aquascope

Futuroscope

El seu restaurant és l’”Space Loop”, un “rollercoster” únic a França, on es pot menjar de manera independent. Després de fer la comanda des dels ordinadors situats a les taules, els plats arribaran literalment volant a través d’un complex sistema de raïls i politges entre acceleracions i “loopings”.

El parc permet els visitants llançar-se en família per un tobogan

Futuroscope

Si preferiu descansar en comunió amb la natura, el vostre hotel és l’Ecolodgee, unes cabanes de fusta admirablement equipades on podreu gaudir de l’espectacle de la natura des de la terrassa. Cada matí, abans que us lleveu, us serviran l’esmorzar en una cistella que deixaran davant l’habitació.

Les cabanes en plena natura de l`hotel Ecolodgee

Futuroscope

La comunicació amb Poitiers és senzilla des de Barcelona. S'hi pot arribar en cotxe, en TGV o bé en avió, l'opció més ràpida. Hi ha vols des de Poitiers (Ryanair) o bé des de Nantes (Vueling). Des de la capital de la Bretanya fins al parc hi ha un parell d'hores de cotxe.