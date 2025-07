El teu estiu pot tenir premi: participa en el concurs de fotos del Diari de Terrassa

Captura l’estiu, mostra un toc terrassenc... i emporta’t un premi! El Diari de Terrassa i Raventós-Basagoiti posen en marxa un concurs fotogràfic perquè els nostres lectors comparteixin la seva mirada més original de l’estiu. Busquem la millor fotografia estiuenca amb sabor egarenc!

Com participar-hi?

Només cal que ens facis arribar una imatge que capti l’esperit de les vacances a concurs@diarideterassa.com indicant-nos:

El teu nom i cognoms

Un telèfon de contacte

de contacte Una breu descripció de la fotografia (on i quan ha estat feta, què i qui hi veiem, etc.)

Es valorarà especialment:

L’ originalitat de la fotografia

de la fotografia Que hi aparegui algun motiu terrassenc . Mostra l'orgull de ser d'on ets. Una bandera de la ciutat, un frànkfurt amb Viandox, una camisa d'aquell club o aquella colla de cultura popular que portes al cor... Hi ha mil i una possibilitats. Només cal que deixis volar la imaginació. Un exemplar del Diari de Terrassa, per exemple, pot sumar punts!

. Mostra l'orgull de ser d'on ets. Una bandera de la ciutat, un frànkfurt amb Viandox, una camisa d'aquell club o aquella colla de cultura popular que portes al cor... Hi ha mil i una possibilitats. Només cal que deixis volar la imaginació. Un exemplar del Diari de Terrassa, per exemple, pot sumar punts! Que la fotografia reflecteixi un context clarament estiuenc

Al llarg de l’estiu anirem publicant les fotos rebudes en una pàgina especial a la versió en paper del Diari. També apareixeran a la versió digital. Una manera de compartir entre tots l’estiu més terrassenc.

Premis

Un jurat format pel cap de redacció, el cap de fotografia i diversos membres de la redacció del Diari de Terrassa escollirà les tres millors imatges, que tindran premi, gentilesa de Raventós-Basagoiti.

El primer classificat s'endurà:

1 caixa de fusta amb 3 unitats de Raventós-Basagoiti Incial eco 2021 (valor 48 euros)

(valor 48 euros) 1 caixa de fusta amb 3 unitats de Raventós-Basagoiti Princial eco 2023 (valor 69 euros)

(valor 69 euros) 1 visita enoturística per a 4 persones a Raventós-Basagoiti – Sant Sebastià dels Gorgs: visita a les vinyes, visita a la Masia de Raventós-Basagoti i tast de vins guiat per la família (valor 160 euros)

El segon rebrà:

1 caixa de fusta amb 3 unitats de Raventós-Basagoiti Incial eco 2021 (valor 48 euros)

(valor 48 euros) 1 caixa de fusta amb 3 unitats de Raventós-Basagoiti Princial eco 2023 (valor 69 euros)

Per al tercer, el premi consisteix en:

1 caixa de fusta amb 3 unitats de Raventós-Basagoiti Incial eco 2021 (valor 48 euros)

Terminis

Tens temps fins a la tornada de les vacances per capturar la millor imatge... o per revisar el teu àlbum d’aquest estiu. El termini per fer-nos arribar les imatges acabarà l'11 de setembre i els guanyadors s'anunciaran en els dies següents. Ara bé, no cal esperar a última hora. Ja pots enviar-nos la teva foto des d’avui mateix.

Participa-hi i comparteix amb nosaltres el teu punt de vista més fresc i creatiu de la temporada!