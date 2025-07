Tres entitats andaluses es traslladaran a l'alberg dels Bellots al setembre a l'espera de tancar el conveni

El president de la Coordinadora d’Entitats de Cultura Andalusa de Terrassa (CEAT), Antonio Merino, ha explicat que tres de les entitats membres començaran a utilitzar a partir del setembre els espais de l’Alberg de la Masia Els Bellots, tot i que el conveni amb l’Ajuntament encara no s’ha formalitzat. La CEAT agrupa un total de 15 entitats andaluses.

“En principi el tema del conveni havia de ser un procés àgil, però s’ha anat encallant. Tot i així, gràcies a la implicació de la regidora de Patrimoni, també adjunta de Cultura, Montserrat Alba, es va optar per desvincular el conveni de l’ús dels locals”, ha assenyalat Merino. Fonts municipals asseguren que qualsevol entitat pot entrar una instància per fer ús dels locals si ho necessita.

Els locals són a la nau que antigament s’anomenava espai-magatzem, que disposa de fins a set sales. Posteriorment, està previst construir un nou mòdul d’aules amb quatre espais més.

També des de l’Ajuntament, expliquen que el conveni amb les entitats andaluses segueix el seu curs administratiu i que actualment es troba a Secretaria, pendent de passar per Intervenció. Però des de la coordinadora no s'expliquen per què tarda tant.

Segons Merino, atès que l’entitat tindrà cedida la gestió dels usos, han demanat algun tipus de compensació per les tasques associades a tenir cura de l’espai quan l’utilitzin altres entitats, com ara l’obertura per a actes i la garantia que, cada vegada que se’n fa ús, es mantingui el mobiliari en bon estat. "Fa dos mesos que en principi tenim un acord, però ara mateix continua sobre la taula del secretari i no en tenim més notícies", ha lamentat.

Sí que existeix un protocol d'usos que permetrà traslladar-s'hi, segons ha destacat Antonio Merino.

El president de la coordinadora ha remarcat que el projecte dels Bellots no ha de ser exclusiu per a entitats andaluses. “Jo treballo per a la cultura de tothom, no volem que sigui només un espai andalús. Amb 22.000 metres quadrats de terreny, hi ha lloc per a tots”, ha afirmat.

De moment, la coordinadora seguirà ocupant el seu espai actual a una part de l'antiga Escola Germans Amat, a la Maurina, perquè als Bellots encara no disposaran de sala d'actes.

Aquest passat cap de setmana, les entitats andaluses van celebrar el final de curs als Bellots, com ja han fet en altres ocasions, però aquesta vegada van poder conèixer de primera mà les noves instal·lacions, que compten amb un accés més còmode i un millor aparcament al peu de l’edifici.

L’edifici principal del complex és la Masia Els Bellots, una construcció del segle XVI catalogada com a bé cultural d’interès local.

De fet, el conjunt inclou tres edificis, un d'ells l'alberg. El principal és la masia que durant molts anys va funcionar com a restaurant i que, després d’un període d’abandonament, va ser rehabilitada per l’Ajuntament en dues fases, entre 2020 i 2023. Aquest té un ús administratiu i acull el servei municipal de Promoció Industrial, així com el Centre de serveis de proximitat als polígons d’activitat econòmica (CSP-PAE).

El tercer edifici del recinte allotja, des de l’abril de 2023, la seu de l’Associació de Defensa Forestal (ADF).

L'espai es dotarà d’un nou mòdul d’aules i un escenari a l’aire lliure

Paral·lelament, la Junta de Govern Local ha aprovat inicialment el projecte d’ampliació de l’espai.

El projecte d’ampliació de l’alberg contempla la incorporació d’un nou mòdul amb funcions d’aulari, pensat per acollir aules i serveis, així com un escenari exterior situat al costat sud-est de l’edifici principal. També es preveu la construcció de dos porxos, un adossat a l’edifici actual i l’altre al nou mòdul, i la instal·lació d’un ascensor per millorar-ne l’accessibilitat. L’actuació afecta un total de 477,95 m², dels quals 190,65 m² corresponen al nou espai d’aules, 42,65 m² a l’escenari i 42,90 m² als porxos.

L’ampliació respon a la necessitat d’habilitar més espais per a activitats formatives, com tallers i classes, reforçant així la tasca cultural de l’entitat. El nou mòdul se situarà al sector nord-est del recinte i s’executarà amb un sistema prefabricat de estructura metàl·lica cargolada, tancaments de xapa ondulada i una coberta lleugera aïllada. Per integrar la nova construcció, es farà una adequació del terreny per igualar-lo a la cota de l’edifici existent.

El projecte inclou, a més, l’extensió de la xarxa de sanejament per recollir les aigües del nou equipament, i la instal·lació de les connexions d’aigua, llum i enllumenat exterior fins a l’edifici principal.

La regidora d’Obres Públiques, Montserrat Alba, ha destacat que "amb aquesta proposta donem compliment a les inversions previstes en el Pla de Mandat 2023-2027 i continuem avançant en les fases acordades amb la CEAT per a la cessió d’ús dels espais. Aquesta ampliació permetrà a l’entitat disposar de més sales per dur a terme la seva activitat cultural i formativa".