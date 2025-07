PSC exigeix rigor en la selecció del cap de protocol

El PSC de Terrassa reclama “rigor i neutralitat” en el procés de selecció del nou cap del servei de Relacions Públiques i Protocol de l’Ajuntament de Terrassa, convocada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el passat 19 de juny.

Els socialistes expressen en un comunicat la seva preocupació arran de la crida de l’Observatorio Profesional de Protocolo y Eventos, que ha criticat que no s’exigeixi la titulació específica en protocol que existeix des de 2010. El PSC considera que “és fonamental que els processos de selecció valorin la formació especialitzada i l’expertesa professional” en aquest àmbit. A més, recorden que el procés arriba de la destitució de Josep Solà, qui havia estat responsable de Protocol durant més de 25 anys. El seu cessament, asseguren, "no va ser explicat públicament” i ha generat “protestes de diversos sectors i grups municipals”.

Els socialistes alerten que no es pot permetre que “la substitució de perfils tècnics solvents esdevingui una pràctica capritxosa” per afavorir “persones de confiança política”, i reclamen aclariments al govern de Tot per Terrassa i Junts, liderat per Jordi Ballart. Insten a l’executiu “a revisar i corregir els punts assenyalats per assegurar la igualtat d’oportunitats i seleccionar els perfils més qualificats” i garantir “que el tribunal qualificador estigui format per personal funcionari amb formació i experiència acreditada”.

Finalment, el principal grup de l’oposició a Terrassa anuncia que demanaran explicacions en el proper ple municipal, tant sobre el procés com pel tractament donat a la figura del cap de Protocol, càrrec de “rellevància històrica” dins l’Ajuntament.