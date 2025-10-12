Catalunya Lidera: el pla per transformar el país i situar-lo al capdavant d’Europa

Catalunya ha posat rumb a una nova etapa de canvi. Amb el Pla Catalunya Lidera, el Govern desplega un full de ruta que combina innovació, sostenibilitat i cohesió amb un objectiu clar: fer del país un territori més competitiu, just i verd. La iniciativa, coordinada pel Departament d’Economia amb la implicació de tots els departaments, vol modernitzar el teixit productiu, reduir les desigualtats i accelerar la transició ecològica.
Amb una inversió de 18.500 milions d’euros i més de 200 actuacions fins al 2030, el pla pretén situar Catalunya al capdavant d’Europa i consolidar un model de creixement basat en la prosperitat compartida, la sostenibilitat i la igualtat d’oportunitats. L'objectiu és clar: que Catalunya sigui qui lideri el procés i no que només s'hi adapti.
Un pla per a un futur més pròsper i cohesionat
Catalunya Lidera és un dels programes d’inversió pública més importants del segle XXI. Inclou projectes que van des de la construcció de 50.000 habitatges de protecció oficial fins a la connexió de tots els municipis amb fibra òptica, passant per garantir que el 70% de la demanda d’aigua es cobreixi amb nous sistemes o assolir el 50% de generació elèctrica amb energies renovables. També preveu impulsar el vehicle elèctric, formar talent STEM i mèdic i consolidar el lideratge tecnològic europeu amb l’estratègia Trident Innovador.
L’ambició és clara: recuperar el paper històric de Catalunya com a motor econòmic del sud d’Europa, millorant la productivitat, modernitzant infraestructures i reforçant la cohesió social i territorial.
Cinc eixos per transformar Catalunya
El pla s’articula a partir de cinc eixos estratègics que defineixen el nou model de país i marquen el camí cap a una economia més verda, digital i inclusiva.
1. Infraestructures per vertebrar el territori
El primer eix aposta per infraestructures modernes i sostenibles que connectin tot el país i en reforcin la competitivitat. S’hi inclouen actuacions com la transformació de l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona-el Prat, perquè guanyi capacitat amb noves connexions intercontinentals de llarg radi garantint la protecció de les àrees naturals de l’entorn, així com determinar les característiques del futur sistema aeroportuari català, que incorporarà els rols que també han de tenir els aeroports de Girona, Reus i Sabadell i Lleida-Alguaire.
Alhora, també estan incloses al pla la finalització de les línies L8 i L9 del metro, la millora de carreteres estratègiques, o assegurar els recursos hídrics, aconseguint que el 70% de la demanda es cobreixi amb nous sistemes d’aigua. L’objectiu: un territori connectat i equilibrat, capaç de generar activitat econòmica a tot arreu.
2. Modernització productiva i transició verda
El segon eix posa les bases d’un nou model industrial verd, eficient i resilient. El Govern vol reduir la dependència dels combustibles fòssils, fomentar l’autoconsum i multiplicar per deu la capacitat de generació renovable. El PLATER, primer pla territorial de renovables, garanteix un desplegament ordenat i respectuós amb el territori.
Algunes de les accions que formen part d'aquest eix són l’impuls del Pla d’energia renovable, el Pla del vehicle elèctric o la finestra única empresarial, que simplifica tràmits i agilitza la relació entre empreses i administració, i l’extensió de la fibra òptica a tots els municipis. També s'inclou l’atracció d’inversions per potenciar el creixement, amb la posada en marxa del Clúster de Serveis Financers, una iniciativa clau per enfortir el posicionament de Catalunya com a pol d’excel·lència en serveis financers i tecnologies associades.
Paral·lelament, s’impulsen programes de rehabilitació energètica d’edificis, el sistema de Certificats d’Estalvi Energètic (CAE) i una xarxa d’oficines de suport a pimes per avançar cap a la descarbonització. La sostenibilitat deixa de ser un concepte i es converteix en motor real d’eficiència i competitivitat.
3. Coneixement, recerca i innovació
Catalunya aspira a consolidar-se com un pol europeu de coneixement i tecnologia. El pla Catalunya Lidera vol consolidar el lideratge tecnològic europeu, amb l’estratègia "Trident Innovador": la creació d'InnoFAB i els projectes DARE i PIXEurope, enfocats en la microelectrònica, els semiconductors i la intel·ligència artificial. Així com potenciar infraestructures científiques capdavanteres, desenvolupant el BSC (MareNostrum 5), el Sincrotró Alba i el Centre d’Anàlisi Genòmica. Aquestes iniciatives reforcen la sobirania tecnològica europea i posicionen Catalunya com un actor clau en el sector.
D'altra banda, el pla aposta per la innovació empresarial, amb la creació d’un fons de capital risc i impulsant la transformació digital del 60% de les empreses. A més, s’enforteix la connexió entre universitats, centres de recerca i empreses i s’amplia la formació en carreres STEM. La innovació i el talent es converteixen en els grans motors del progrés.
4. Igualtat d’oportunitats i cohesió social
El pla no entén el progrés sense equitat. Aquest eix treballa per reduir les desigualtats i garantir que la transformació econòmica arribi a tothom. Les mesures inclouen la creació de 50.000 habitatges de protecció oficial, la rebaixa dels preus dels graus i màsters universitaris i l’ampliació de places públiques d’escola bressol. L’objectiu és construir una societat més inclusiva i equilibrada, amb oportunitats reals de formació i treball i un creixement compartit entre tots els territoris.
5. Bon govern i administració eficient
El cinquè eix aposta per una administració moderna, transparent i participativa. La Generalitat vol una gestió més propera i digitalitzada, amb mecanismes de rendició de comptes i un ús responsable dels recursos públics. L’objectiu final és un bon govern basat en la confiança i l’eficiència, capaç d’oferir serveis de qualitat i donar resposta als reptes globals amb transparència i compromís.
Catalunya Lidera és més que un pla d’acció: és una estratègia de país que uneix economia, societat i medi ambient sota una mateixa visió. El projecte vol consolidar un model català de progrés fonamentat en el talent, la recerca i la responsabilitat col·lectiva.
“Catalunya vol liderar el canvi global des del talent, la recerca i la responsabilitat col·lectiva”, ha afirmat el president de la Generalitat. Amb aquesta mirada, el país avança cap a un futur més pròsper, verd i inclusiu — un futur que es comença a construir des d’ara, amb innovació, compromís i lideratge.