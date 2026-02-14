Des de 1970, Liceo Egara acompanya infants i joves amb una mirada propera, familiar i exigent. Som una escola arrelada a Terrassa que creu en l’educació com a camí de creixement personal i acadèmic, on cada alumne és conegut, escoltat i acompanyat.
A I3, posem les bases del futur a través de situacions d’aprenentatge significatives, el treball emocional i l’experimentació. Impulsem la consciència fonològica, l’anglès des de ben petits i la piscina dins l’horari lectiu. Treballem amb grups flexibles per respectar el ritme de cada infant i enriquim el dia a dia amb robòtica, Lego Education, ambients d’aprenentatge i projectes com el Club de Petits Lectors i els Padrins Lectors.
A 1r d’ESO, oferim continuïtat dins el mateix centre, amb un seguiment tutorial proper i una clara aposta per l’excel·lència acadèmica i l’acompanyament emocional. El nostre projecte integra STEAM, eTwinning, reforç personalitzat, atenció a la diversitat i orientació acadèmica perquè cada alumne pugui arribar al màxim del seu potencial. El Servei Comunitari, en col·laboració amb entitats de la ciutat, reforça el compromís social i els valors que ens defineixen.
Som una escola on família i educadors caminem junts, compartint responsabilitat i il·lusió per educar persones competents, responsables i preparades per al futur.
Més de cinquanta anys d’història ens avalen.
Vine a conèixer-nos i descobreix una escola on el futur comença avui.
Entrevistes personalitzades: 937839587 / 937857076.