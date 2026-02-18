Vols recuperar el plaer de dormir bé cada nit?

Dormir bé no és un luxe: és salut, energia i qualitat de vida. Amb aquesta filosofia arriba a la ciutat Jack Beds, una marca catalana especialitzada en el descans que aquest dimecres 18 de febrer obre les portes del seu nou establiment situat al carrer de Volta. Es tracta de la catorzena botiga de la firma a Catalunya i un pas estratègic per consolidar la seva presència al Vallès, apropant el seu model a molts clients que fins ara s’havien de desplaçar.
La marca va néixer amb una idea clara: dignificar la compra d’un matalàs i convertir-la en un procés d’assessorament real. Durant anys, el descans s’ha tractat com una cosa secundària, vinculat a promocions i grans superfícies, però poc orientat a les necessitats reals de les persones. Jack Beds aposta per capgirar aquesta visió amb una proposta pròpia i amb un control total tant del producte com de l’experiència a la botiga.
A diferència de les grans cadenes, l’empresa treballa exclusivament amb fabricació pròpia, fet que li permet oferir una atenció personalitzada i coherent amb cada client. A les seves botigues s’hi pot trobar molt més que matalassos: bases, canapès, coixins, “toppers”, roba de llit i fins i tot ambientadors pensats per a millorar la qualitat del descans. Tot plegat, l’objectiu és oferir una solució integral perquè el client surti amb tot el necessari per descansar millor.
Precisament, l’assessorament és un dels pilars del projecte. L’equip analitza com dorm cada persona —posició, temperatura corporal, dolors o si dorm en parella— per recomanar la combinació més adequada. Aquest procés marca la diferència en la qualitat del descans.
L’experiència es completa amb serveis pensats per facilitar-ho tot: transport, muntatge, retirada del matalàs antic i finançament sense cost fins a 36 mesos.
Amb motiu de la inauguració, hi haurà descomptes especials i un obsequi per als clients que visitin l’establiment. A més, els lectors del Diari de Terrassa gaudiran de 100 euros addicionals de descompte en la compra del matalàs. Aquest cap de setmana se celebrarà la inauguració oficial.
Entra a la botiga, prova i descobreix que comprar un matalàs pot ser una experiència diferent. Perquè dormir bé ho canvia tot.
La botiga està situada al carrer de Volta, 29, i el seus números de telèfon són el 680 97 09 20 i el 933 23 19 77.