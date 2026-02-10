Terrassa amplia la seva oferta sanitària amb l’obertura de Policlínic Terrassa Nord

Grup Policlínic continua el seu pla de creixement al Vallès amb l’obertura, al mes de març, de Policlínic Terrassa Nord, el seu segon centre mèdic a la ciutat. El nou equipament sanitari neix amb l’objectiu d’acostar una atenció mèdica integral, accessible i de qualitat als veïns i veïnes de Terrassa i el seu entorn.
Situat en una zona estratègica del nord de la ciutat, Policlínic Terrassa Nord oferirà una atenció sanitària humana i de qualitat, tant en visites mèdiques com en proves diagnòstiques de diferents especialitats, reforçant el model de medicina de proximitat que caracteritza Grup Policlínic, amb professionals especialitzats i una atenció centrada en el pacient.
El nou centre ha estat dissenyat per facilitar una experiència assistencial àgil i coordinada, permetent al pacient resoldre diverses necessitats de salut en un mateix espai, amb temps d’espera optimitzats i una atenció personalitzada.
“Apostem per un model de centre mèdic proper, modern i resolutiu, que respongui a les necessitats reals dels pacients i contribueixi a millorar l’accessibilitat sanitària a la ciutat de Terrassa , a les antigues oficines d’Aigües de Terrassa (la MINA d’aigües), al carrer de la Societat, 30”, assenyala el Sr. Pedro Puga, gerent de Grup Policlínic.
Amb aquesta obertura, Grup Policlínic consolida la seva presència a Terrassa i reafirma el seu compromís amb la salut de la població, apostant per centres moderns, ben equipats i adaptats a les necessitats actuals dels pacients.
Actualment, Grup Policlínic compta amb 8 centres mèdics al Vallès, ubicats a Sant Cugat, Terrassa, Sabadell, Rubí i Cerdanyola, i disposa d’una àmplia trajectòria en l’àmbit sanitari a Catalunya, amb centres orientats a la medicina general, les especialitats mèdiques, la prevenció i el benestar, sempre amb un enfocament mèdic rigorós i humà.
Policlínic Terrassa Nord
Carrer de la Societat, 30 – antic d’edifici de la MINA d’Aigües de Terrassa
Terrassa
T. 93 788 84 45
www.grup-policlinic.com