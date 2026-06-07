El Departament d’Agricultura millora prop de 200 hectàrees de pastures de muntanya amb cremes prescrites de vegetació

Mantenir pastures, facilitar la feina dels ramaders i reduir el combustible disponible per als incendis. Amb aquest triple objectiu, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha fet cremes prescrites de vegetació en 178 hectàrees de muntanya entre el setembre del 2025 i l’abril del 2026. Les actuacions s’han dut a terme entre el mes de setembre de l’any passat i l’abril del 2026 al Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alt Urgell i Osona.
Les cremes prescrites de vegetació tenen lloc principalment durant l’hivern quan les condicions meteorològiques ho permeten. No es poden fer si bufa el vent, si la vegetació és massa seca, ni si encara queda molta neu, com ha passat aquest any en gran part de les comarques de muntanya.
El Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals (GEPIF), encarregat del programa de cremes de vegetació, ha fet aquesta temporada 32 actuacions. Els treballs consisteixen a eliminar vegetació seca i matolls de manera planificada i sota estrictes mesures de seguretat. Això manté la coberta vegetal i promou el creixement d’un herbatge més tendre i fresc, beneficiós tant per al bestiar domèstic com per a la fauna cinegètica.
De fet, la millora i manteniment de pastures de muntanya és una de les funcions principals d’aquest programa, especialment a les zones del Pirineu. Les cremes també s’utilitzen per a actuacions fitosanitàries, per afavorir la biodiversitat dels hàbitats o per controlar espècies exòtiques i invasores.
Menys combustible vegetal, menys intensitat dels incendis
Un dels objectius principals de les actuacions és reduir la quantitat de vegetació seca acumulada al bosc i a les zones obertes per disminuir la intensitat dels possibles incendis forestals que puguin afectar aquests espais naturals.
Les cremes prescrites de vegetació es fan a petició de ramaders, ajuntaments o d’espais naturals protegits, que veuen en aquesta eina una manera de mantenir el territori obert i afavorir-ne els usos tradicionals. A més de la funció preventiva, aquestes actuacions també contribueixen a configurar un paisatge més divers, amb mosaics entre zones forestals i espais oberts, per dificultar la propagació de grans incendis.
Una actuació excepcional a la Gola del Ter
Les cremes de vegetació també s’apliquen en situacions excepcionals. El GEPIF va intervenir a la Gola Sud i a la platja de la Fonollera, a l’Estartit, per eliminar restes vegetals i residus acumulats després del temporal del 20 de gener.
Els materials havien estat arrossegats pel riu i formaven grans acumulacions que, en alguns casos, arribaven als cinc metres d’amplada, tres metres d’alçada i entre 100 i 200 metres de llargada.
L’actuació es va fer en col·laboració amb el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, amb l’objectiu de retirar aquests residus de manera controlada i segura.
El foc com a element natural
Agricultura recorda que el foc és un element natural dels ecosistemes mediterranis i que el seu ús controlat pot tenir efectes positius sobre el territori. Utilitzat de manera planificada i sota supervisió tècnica, el foc pot contribuir a millorar els hàbitats, mantenir espais oberts i afavorir la biodiversitat.
Les cremes formen part, així, d’una estratègia de gestió forestal i prevenció que combina la recuperació de pastures, la protecció dels ecosistemes i la reducció del risc d’incendis en zones especialment sensibles de muntanya.