Transforma les teves crisis en una oportunitat per renéixer

Hi ha moments a la vida en què tot sembla encallar-se. Situacions personals difícils, una ruptura, una etapa de baixa autoestima, un sentiment de buit o pensaments que es repeteixen una vegada i una altra poden acabar condicionant el dia a dia. És precisament en aquests moments quan Marcel Calafell, “coach” de mentalitat i benestar emocional, acompanya les persones a recuperar el rumb i reconnectar amb elles mateixes.
Calafell és el creador del mètode Renacer, una proposta d’acompanyament personal orientada a entendre l’origen del malestar emocional, trencar patrons repetitius i construir una vida més equilibrada i coherent. La seva filosofia parteix d’una idea clara: les crisis poden convertir-se en una oportunitat de creixement i transformació.
La seva manera de treballar està profundament vinculada a la seva pròpia experiència. Abans d’arribar al món del “coaching”, va dedicar bona part de la seva vida al negoci familiar com a forner i petit empresari. Durant anys va conviure amb l’autoexigència, la baixa autoestima i una sensació persistent de desconnexió interior. A més, va haver d’afrontar dues fallides empresarials que van marcar la seva trajectòria. Problemes de salut, un accident de moto i la posterior separació de la seva parella el van portar a tocar fons i a iniciar un procés profund d’autoconeixement que acabaria transformant la seva vida.
Avui, aquesta experiència és la base del seu acompanyament. “No acompanyo des de la teoria, sinó des del que he viscut”, subratlla. Per això, el seu enfocament es caracteritza per la proximitat, l’escolta i l’honestedat, fugint de les fórmules ràpides i de les promeses buides.
A través dels seus dos formats d’acompanyament —el programa Renacer, una mentoria grupal que està en fase d’arrencada, i el Coaching 1:1, de caràcter individual—, Marcel Calafell ajuda a comprendre els mecanismes mentals que generen bloqueig i a desenvolupar noves eines per afrontar els reptes quotidians.
L’acompanyament es realitza en línia, fet que permet a cada persona avançar amb calma i flexibilitat en un procés pensat per entendre què li passa, posar nom al seu malestar i començar a transformar-lo.
L’acompanyament es realitza en línia. Pots contactar-hi a través del número de telèfon 624 15 95 52.
Instagram: @marcelcalafellcoach