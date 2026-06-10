La pell necessita tractament, però també escolta

Després de més de 15 anys d'experiència en la medicina pública i privada, la dermatòloga medicoquirúrgica i estètica Inés Zarzoso ha fet realitat un projecte que feia temps que li rondava pel cap. Des del passat mes d’abril, Inar Clínic ofereix al centre de Terrassa una manera d’entendre la dermatologia basada en la proximitat i el temps necessari per escoltar cada pacient.
Formada a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i amb una estada professional a l’Hospital Mount Zion de San Francisco, Inés Zarzoso continua exercint a MútuaTerrassa, on està vinculada a la consulta de càncer cutani d’alt risc i a la cirurgia oncològica. Ara, però, ha volgut traslladar tota aquesta experiència a un espai propi. “Sentia que necessitava treballar d’una altra manera, donant als pacients l’espai i el temps que mereixen”, explica.
La clínica, situada en un pis del carrer de Joan Coromines, ofereix serveis de dermatologia clínica, tricologia, dermatologia estètica, cirurgia dermatològica, dermatologia pediàtrica i tractaments amb làser. Tot plegat, l’objectiu és abordar cada cas de manera integral, des del diagnòstic fins al tractament. “Sempre intento solucionar el problema del pacient de principi a final, sense que hagi d’anar passant d’un professional a un altre”, assenyala Zarzoso.
Entre les consultes més habituals hi ha les revisions de pigues, el tractament de l’acne, l’alopècia i les revisions de carcinomes o tumors. En aquest sentit, la propietària de la clínica destaca la importància de la prevenció i del diagnòstic precoç del càncer de pell. “Quan un melanoma es detecta en una fase molt inicial, es pot curar. Però si no li dones importància i trigues un any a fer la consulta, quan el melanoma és més profund, la supervivència és baixa”, recorda. I per això és tan important revisar qualsevol canvi sospitós en les pigues.
Inar Clínic combina accessibilitat i privacitat en un entorn pensat perquè el pacient se senti còmode des del primer moment. “La gent ve perquè té un problema i necessita ajuda. Per això, intentem que se senti escoltada, a gust i amb confiança”, expressa la dermatòloga, afegint que “tot i que la clínica no està situada a peu de carrer, el fet d’estar ubicada en un pis et dona una mica d’intimitat”.
La clínica està situada al carrer de Joan Coromines 7, 1º 1ª, i el seu número de telèfon és el 938 80 46 46.
Instagram: @inar_clinic