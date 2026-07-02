Aquest estiu, passeja, escolta i tasta el patrimoni cultural de Catalunya

L’estiu és temps de descobrir, de viatjar sense les limitacions dels horaris i de mirar el territori amb uns altres ulls. I aquest any, el patrimoni cultural de Catalunya torna a convertir-se en un dels grans escenaris de l’estiu amb una proposta que convida a anar molt més enllà de la visita tradicional: concerts entre murs centenaris, rutes guiades, espectacles, activitats familiars, experiències immersives i recorreguts que connecten història, paisatge i cultura.
La programació d’estiu impulsada per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural reuneix més d’un centenar d’activitats repartides entre museus, monuments, jaciments i espais històrics de tot el territori. Una invitació oberta tant per a qui està de vacances com per a qui busca una escapada propera.
La proposta té un fil conductor clar: viure el patrimoni a través de la música, l’art, la gastronomia, l’arqueologia o la natura.
Les comarques de Barcelona i la Catalunya Central, grans protagonistes de la programació estival
Les comarques de Barcelona es posicionen com un gran pol d'atracció amb propostes que combinen cultura urbana, música i un ric patrimoni monumental i industrial. A la capital, el Museu d’Història de Catalunya se suma a la programació estival amb les seves nits d’estiu, una proposta que combina concerts a la terrassa amb visites culturals i que converteix el museu en un espai viu més enllà del recorregut expositiu habitual. Sense sortir de la ciutat, el Museu d’Arqueologia de Catalunya ofereix tallers familiars al seu recent estrenat ARQUEOlab.
A la Catalunya Central, la història medieval cobra vida amb les rutes guiades i els vespres musicals al Castell de Cardona (Bages), que conviden a descobrir aquesta imponent fortalesa inexpugnable d'una manera íntima i sensorial. D’altra banda, el patrimoni industrial hi té un paper molt destacat aquest any. Al Museu del Ciment de Castellar de n’Hug (Berguedà), la visita immersiva amb realitat virtual permet entrar virtualment a l’antiga fàbrica Asland i reviure el funcionament d’un dels grans motors industrials del país, a més de participar en itineraris a peu dissenyats per descobrir la relació entre indústria, paisatge i vida quotidiana.
L’1 d’agost, com ja és habitual, se celebra a la Casa Museu Prat de la Riba, a Castellterçol, l’acte institucional i commemoratiu del centenari de la mort de qui va ser una peça cabdal de la política de principis del segle XX, amb una conferència i un concert de Judit Nerddermann.
De Sant Pere de Rodes a Empúries: música en espais amb història
Més enllà de les comarques barcelonines, un dels grans protagonistes de l’estiu torna a ser la música en escenaris patrimonials singulars de la resta de Catalunya. El Conjunt Monumental de Sant Pere de Rodes proposa una programació que connecta patrimoni i experiència sensorial amb concerts i activitats dedicades a la música medieval. El cicle incorpora actuacions, visites guiades amb interpretacions de cants litúrgics i recorreguts que permeten entendre el monestir des d’una perspectiva artística i històrica alhora. Un any més, el monestir acull també el Festival de Música de Sant Pere de Rodes.
També destaca la proposta del Reial Monestir de Vallbona, que acull una nova edició del festival La Pedra Parla, una cita que converteix claustres i espais monàstics en escenaris per a la música clàssica, amb repertoris que van de la polifonia renaixentista fins a grans peces del repertori europeu.
A Empúries, el patrimoni arqueològic es transforma en espai escènic amb propostes que dialoguen directament amb el llegat clàssic. Entre elles, una lectura dramatitzada de l’Orestea d’Èsquil en els jardins de la muralla grega o una nova edició del festival Portalblau, amb actuacions de Sopa de Cabra o Judit Neddermann, que porta la música contemporània al fòrum romà i reforça el vincle entre patrimoni i creació actual.
Així mateix, el calendari estival d'enguany incorpora grans cites consolidades com la prestigiosa Schubertíada a la Canònica de Santa Maria de Vilabertran, un dels principals focus de la música lírica i de cambra a les comarques gironines. D'altra banda, la música antiga rebrà un protagonisme indiscutible amb una nova edició del Festival Jordi Savall al Reial Monestir de Santes Creus, un cicle d'alt nivell que aposta per la memòria històrica, el diàleg i la pau a través de concerts excepcionals.
Rutes, visites i experiències per descobrir el territori
El patrimoni cultural també convida a participar de les visites guiades, una de les grans portes d’entrada al patrimoni, amb formats renovats que combinen divulgació, paisatge i experiència.
És el cas del Castell de Miravet, a la Ribera d’Ebre, que permet descobrir la història dels templers i recórrer una de les fortaleses més impressionants del país amb vistes sobre el riu Ebre. També de la Cartoixa d’Escaladei, al Priorat, on les visites permeten acostar-se al silenci i a la manera de viure dels monjos cartoixans, incorporant noves lectures dels espais quotidians del monument.
A Vilabertran, les visites guiades plaques ofereixen l’oportunitat de descobrir una de les joies del romànic català i, en algunes sessions especials, accedir a espais que habitualment romanen tancats al públic.
Del patrimoni a la taula
La programació també incorpora activitats que connecten història i gastronomia. A Ullastret, les experiències de tast permeten descobrir com menjaven els ibers, quins ingredients utilitzaven i quin paper tenien els àpats en la vida quotidiana. Una manera diferent d’apropar-se a l’arqueologia a través dels sentits.
Dins d'aquest mateix àmbit, aquest estiu torna el projecte La taula parada. El gust per la història, una iniciativa de recreació històrica estival en espais com la Canònica de Vilabertran, el Castell Monestir d'Escornalbou, el Reial Monestir de Santes Creus o la Casa Museu Prat de la Riba. L’exposició convida a descobrir, a través del muntatge d’una taula històrica, com eren aquestes taules en un moment històric concret. De les celebracions de la Mare de Déu d’Agost als monestirs —tots dos dedicats a Santa Maria, però amb regles i comunitats molt diferents— fins al sopar de Sant Joan que, durant la dècada del 1920, va organitzar Eduard Toda al castell d’Escornalbou.
D'altra banda, els mesos d'estiu reserven un espai molt especial per al públic familiar gràcies a propostes com el festival Familiària al MAC Empúries o els ja mencionats tallers d'arqueologia en família al nou ARQUEOlab del MAC Barcelona, dissenyats per viure la història de manera lúdica.
Una àmplia oferta que conviu amb les exposicions temporals dels museus nacionals, entre les quals destaquen la mostra Concha Ibáñez. L'evocació del paisatge al Museu d'Art de Girona o la dedicada a El poble gitano de Catalunya al Museu d’Història de Catalunya, ideades per enriquir l'experiència de qui visita el nostre patrimoni.
El conjunt de propostes demostra que el patrimoni cultural és molt més que conservació: és una manera d’activar el territori, generar noves experiències i apropar la cultura a públics diversos. Castells, monestirs, jaciments arqueològics, museus o antics espais industrials es converteixen així en llocs vius, oberts i connectats amb el present.
Aquest estiu, la invitació és oberta: passejar, tastar, escoltar, descobrir i deixar que cada espai expliqui la seva història d’una manera diferent.
Consulta tota la programació i reserva d’activitats a: https://patrimoni.gencat.cat/ca/estiu