El foc comença amb un gest: la natura depèn del nostre comportament

A l’estiu, hi ha gestos que fem sovint sense pensar-hi, com llençar una burilla per la finestra, encendre una barbacoa amb amics o familiars, o tallar la gespa en ple mes d’agost. Són accions petites, quotidianes... però que poden tenir conseqüències devastadores. Quan parlem d’incendis forestals, cal recordar que el foc no s'encén sol: som nosaltres qui, sovint sense voler, li donem el tret de sortida.

Cada estiu, els Bombers de la Generalitat de Catalunya es juguen la pell en desenes d’incendis que, gairebé sempre, tenen un origen evitable. El més preocupant és que la gran majoria no haurien arribat a produir-se si s’hagués actuat amb una mica més de responsabilitat i consciència.

Un estiu, una burilla: una muntanya menys

Una burilla mal apagada llençada des del cotxe. Una barbacoa al mig del bosc "perquè no passarà res". Una espurna d’una desbrossadora un dia de vent. Aquests són els inicis reals de molts incendis. No es tracta de metàfores ni exageracions: són casos que els bombers veuen un estiu rere l’altre.

El 90% dels incendis són causats per l’activitat humana, sigui per accident, negligència o intencionalitat, segons dades del cos d’Agents Rurals. La nostra actitud és el desencadenant de la gran majoria d'accidents forestals.

Què podem fer per evitar-ho?

La prevenció comença amb gestos tan simples com aquests:

No llençar burilles ni cap objecte encès al bosc, ni tampoc des del cotxe.



ni cap objecte encès al bosc, ni tampoc des del cotxe. Evitar fer foc en espais no habilitats , especialment entre març i octubre, quan està totalment prohibit.



, especialment entre març i octubre, quan està totalment prohibit. No fer neteges amb màquines que generin espurnes (bufadors, serres, desbrossadores...) en dies de calor, vent o sequera.



(bufadors, serres, desbrossadores...) en dies de calor, vent o sequera. No abandonar deixalles al bosc, encara que no siguin inflamables: poden ser focus de calor, augmenten el risc d'incendi i, a més, degraden l’entorn.

Són petits canvis que tenen un gran impacte. Si tots ens ho prenem seriosament, el bosc ens ho agrairà.

Protegir-se també és cuidar el que ens envolta

La responsabilitat no és només dels bombers o dels ajuntaments, sinó que també és nostra. I això inclou prendre mesures d’autoprotecció que poden marcar la diferència:

Mantenir nets els jardins i franges al voltant de les cases : vegetació baixa, cap material inflamable a prop.



: vegetació baixa, cap material inflamable a prop. Fer neteges periòdiques de sotabosc , tant per part de particulars com d’administracions.



, tant per part de particulars com d’administracions. Col·laborar amb pagesos i ramaders : el seu treball manté els camps nets i permet crear tallafocs naturals.



: el seu treball manté els camps nets i permet crear tallafocs naturals. I, sobretot, tenir una actitud responsable i activa davant del risc.

Què faig si veig fum o foc? Actua ràpidament i bé

És important ser conscient del risc que pot suposar tan sols una petita columna de fum. Per això, és essencial que tothom tingui un coneixement mínim per saber com actuar davant una situació que podria desencadenar amb un incendi. Per tant, si detectes una columna de fum o flames a la muntanya, hauries de seguir els següents passos:

Allunya’t de la zona afectada amb calma, però sense perdre temps.

Truca immediatament al 112. No pensis que algú altre ja ho haurà fet.

No bloquegis camins o carreteres. Els bombers necessiten arribar de pressa, i cada minut compta.

La rapidesa pot salvar vides. La prevenció, encara més: actuar amb determinació pot evitar un desastre.

Un estiu més segur és possible, si ens hi posem tots

La gran majoria dels incendis no són una fatalitat inevitable. Són, moltes vegades, el resultat d’una cadena de decisions errònies. I la bona notícia és que, amb petits gestos, podem trencar aquesta cadena abans que comenci.

Aquest estiu, siguem part de la solució. Perquè protegir el bosc és protegir casa nostra, l’aire que respirem, i tot allò que estimem de la natura. El foc comença amb un gest. La prevenció, també.