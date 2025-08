El Govern fa una crida a fer un ús responsable de les baixes laborals

La importància de les baixes laborals i les conseqüències que implica fer-ne un ús abusiu o no fer-ne un bon ús. Aquest és el principal objectiu del Govern de la Generalitat que ha fet una crida a la ciutadania a fer un ús responsable de les interrupcions temporals de la feina per malaltia o accident. L’executiu català, a través del departament de Salut, vol en primer lloc fer entendre la responsabilitat individual que hi ha en l’ús adequat de les baixes, fer arribar la importància de la cultura de la responsabilitat envers el sistema sanitari català – tant per part dels treballadors i treballadores com de les empreses; i en darrer lloc sensibilitzar l’impacte social i econòmic que impliquen les incapacitat temporals.

I és que entre el 2019 i el 2024 el número d’afiliats a la Seguretat Social ha passat de 3.534.383 a 3.899.355 persones – per tant s’ha incrementat en 364.972 persones. Així mateix, el nombre de baixes laborals l’any 2019 va ser de 1.597.451 i aquestes van tenir un cost sobre l’administració pública de més de 137,5 milions d’euros. L’any 2024 el nombre d’incapacitats temporals cursades van ser de 2.228.718 i el cost econòmic d’aquestes ha estat de més de 243 milions d’euros.

Aquestes xifres en comparació amb les de tot l’Estat ens indiquen el següent: Catalunya té el 17% dels afiliats de tot Espanya i acumula el 25% del volum de processos d’incapacitats temporals. Per això des del Govern es vol deixar molt clara una línia vermella: les baixes constitueixen un dret del treballadors quan s’està malalt però també una responsabilitat en el bon ús de les prestacions. Quan s’usen amb consciència cadascú de nosaltres està protegint la salut i estem contribuint a una societat més justa i eficient. Les absències a la feina sobrecarreguen els companys, a les empreses i al sistema de salut.

Els FAQS d’una baixa temporal

1. Què és i quan pot durar una baixa?

La baixa mèdica és el reconeixement oficial que una persona treballadora que cotitza a la Seguretat Social no pot fer la feina habitual per un problema de salut. Generalment dona dret a una prestació econòmica. El reconeixement d’aquesta situació es fa a través d’un document anomenat comunicat de baixa mèdica que emet un metge o metgessa del sistema públic de salut.

2. Obligacions mentre estàs de baixa

Durant la baixa és obligatori seguir el tractament i assistir als reconeixements mèdics, tant de seguiment del metge d’atenció primària com per citació de l’ICAM i de les entitats gestores o mútues. La situació de baixa és incompatible amb qualsevol activitat laboral.

3. Tipus de baixes

Hi ha dos tipus de baixes:

Per malaltia comuna o accident no laboral que en diem contingències comunes.

Per malaltia professional o accident de treball que en diem contingències professionals.

4. En quins casos no es té dret a baixa laboral?

No tots els tractaments mèdics i quirúrgics comporten el dret a la baixa mèdica. Queden exclosos d'aquesta prestació:

Cirurgia estètica, excepte cirurgia reparadora o relacionada amb accidents o malalties congènites.

Retirada de material o tractament dels efectes secundaris derivats d'intervencions estètiques, excepte les complicacions.

Ortodòncia, implants o extraccions dentals amb finalitat estètica (excepte en cas de pèrdua de peces dentals per càncer o per tractament d'aquest, o malformacions congènites).

Cirurgia per ronc, excepte en el síndrome d'apnea obstructiva del son associada a deformitats anatòmiques o alteracions maxil·lofacials.

Reversió d'una lligadura de trompes o d'una vasectomia.

Procediments de reproducció assistida exclosos de la cartera de serveis per contraindicació mèdica o esterilització voluntària prèvia.

Psicoanàlisi o hipnosi.

Prescripció a balnearis o cures de repòs.

5. Quan pot durar una baixa?

La durada estimada d’una baixa pot anar des d’1 a 365 dies.

La durada prevista de la baixa determina les visites de seguiment i de confirmació de l’estat de salut del pacient durant el procés.

6. Com es determina la durada d’una baixa?

El metge o la metgessa disposa d’unes taules informatives de l’Institut Nacional de la Seguretat Social sobre les patologies que poden generar incapacitats laborals. Per assignar la durada de la baixa, a més del diagnòstic i les limitacions funcionals de cadascú, també es tenen en compte l’edat i el tipus de feina.

7. Què passa si s’arriba a l’any de baixa?

L’organisme competent per resoldre la finalització del vostre procés passa a ser l’INSS o l’ISM. S'ha de valorar la persona per determinar: si continua la baixa, emetre una proposta d’alta o fer una proposta d’incapacitat permanent. Tot i que el metge o metgessa és qui continua atenent la persona en situació de baixa i fent el seguiment, només pot finalitzar la baixa l’INSS, amb un dictamen mèdic previ de l'ICAM.

Més informació sobre les baixes mèdiques al canal salut.