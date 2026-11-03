Empezar de Nuevo porta a Terrassa la seva campanya per reivindicar la dignitat de les persones amb deutes

Quan una persona no pot pagar, la conversa acostuma a reduir-se ràpidament a números. Quant deu. A qui. Des de quan. Què té. Quant guanya.
Però darrere d’un deute hi ha una persona.
Pot ser una mare, un pare, un autònom o un empresari. Algú que ha hagut de tancar un negoci, que ha perdut la feina, que ha avalat una altra persona, que ha travessat una separació o que, simplement, en algun moment no ha pogut més.
Aquesta és la reflexió que hi ha darrere de “Dignitat”, la nova campanya d’Empezar de Nuevo, firma especialitzada en la Llei de la Segona Oportunitat i amb presència a Terrassa, que vol combatre l’estigma social que encara acompanya les persones amb problemes de sobreendeutament.
“Tenir deutes és una situació. No et defineix com a persona i, encara menys, t’hauria de marcar per sempre. Aquest és el punt de partida de tota la campanya”, explica Jorge Werner, soci director d’Empezar de Nuevo.
Un deute no defineix qui ets
La campanya parteix d’una idea molt senzilla: un deute pot canviar moltes coses. Pot canviar els plans d’una persona, la seva tranquil·litat o la manera com mira el futur. Pot fer que deixi de pensar en allò que vol fer per concentrar-se únicament en allò que ha de pagar.
Però hi ha una cosa que no hauria de canviar: la manera com aquesta persona es veu a si mateixa.
Per això, “Un deute no defineix qui ets” es converteix en el missatge principal d’una campanya que substitueix el llenguatge habitual del sector —centrat en quantitats, cancel·lacions i procediments— per persones amb noms, històries i vides que van molt més enllà del que deuen.
Les diferents peces mostren perfils diversos: mares, pares, autònoms, emprenedors o persones que han dedicat anys a aixecar un negoci. Al costat de la quantitat que deuen apareix tot allò que també són.
“Deure diners no et fa menys responsable. Haver tancat un negoci no et converteix en un fracàs. Necessitar ajuda no diu qui ets. Un deute és una situació, no una identitat”, assenyala Werner.
“La teva dignitat mai estarà en deute”
La idea culmina amb una segona afirmació que resumeix el posicionament de la campanya: “La teva dignitat mai estarà en deute”.
Amb aquest missatge, Empezar de Nuevo vol contribuir a normalitzar una realitat que moltes persones encara viuen amb culpa o vergonya i donar visibilitat a l’existència d’un mecanisme legal que permet, quan es compleixen els requisits establerts, accedir a l’exoneració total o parcial dels deutes.
“La Llei de la Segona Oportunitat existeix precisament perquè una situació econòmica no hagi de convertir-se en una condemna permanent. La nostra feina és estudiar cada cas amb rigor, trobar la millor solució jurídica possible i acompanyar la persona durant tot el procés. Sense judicis i sense promeses fàcils”, explica Werner.
La nova campanya es desplegarà en diferents canals i formats i forma part del rellançament d’Empezar de Nuevo, que compta amb més de 1.500 procediments gestionats i més de 35 milions d’euros de deute cancel·lat.
Des de les seves oficines al carrer de Gaudí, 8, de Terrassa, Empezar de Nuevo vol aprofitar aquesta nova etapa per acostar el missatge de la campanya a les persones de la ciutat que es troben atrapades pels deutes i que poden desconèixer les alternatives legals que tenen al seu abast.
Perquè es poden tenir 20.000, 40.000 o 68.450 euros de deute.
I continuar sent pare. Mare. Autònom. Empresària. Treballador. Emprenedora. I moltes coses més.
Un deute no defineix qui ets.
La teva dignitat mai estarà en deute.
Empezar de Nuevo
Especialistes en la Llei de la Segona Oportunitat i cancel·lació de deutes.
Més informació a empezardenuevo.com