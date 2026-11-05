Funerària La Rambla i La Previsió, al servei de les persones

FUNERÀRIA LA RAMBLA, UNA FUNERÀRIA OBERTA A TOTHOM
La Rambla és una funerària oberta a tota la ciutadania, tant a persones particulars com a famílies que ja disposen d’una assegurança de decessos. Té acords de col·laboració per prestar els serveis funeraris amb totes les companyies asseguradores perquè les famílies no s’hagin de preocupar d’aquestes qüestions en moments delicats.
El compromís de Funerària La Rambla és treballar per oferir a les famílies un acompanyament proper i respectuós. Un servei funerari integral, amb atenció personalitzada les 24 hores i adaptat a les necessitats i voluntats de cada família. Un equip professional que s’ocupa de tots els tràmits i gestions i que acompanya les famílies durant tot el procés, abans, durant i després del comiat.
Al centre de la ciutat
Funerària La Rambla està situada al centre de la ciutat, permetent una millor connexió amb els principals serveis i equipaments urbans i alhora facilitant l’accés a les famílies i a tothom que desitgi ser present en el comiat.
Compta amb unes instal·lacions modernes, lluminoses i accessibles. Un espai dissenyat perquè el comiat es pugui viure amb intimitat i tranquil·litat.
Funerària La Rambla disposa de 3 sales de vetlla molt àmplies i acollidores i amb totes les comoditats i que proporcionen una major intimitat i privacitat. La sala de cerimònies està totalment equipada i adaptada per a diferents tipus de cerimònies.
Per facilitar l’accés a les famílies i visitants, disposa de 2 aparcaments gratuïts, amb més de 70 places, en el mateix edifici.
Serveis
Funerària La Rambla s’ocupa de tot, facilitant a les famílies un assessorament professional complet i una varietat de serveis:
- Organització del comiat
- Tràmits legals i administratius
- Inhumació o incineració
- Planificar en vida
- Trasllats internacionals i nacionals
- Assessorament hereditari
- Gestió de cendres
Un innovador servei exclusiu: La Finestra del Record
Funerària La Rambla ha incorporat un nou servei a les seves sales de vetlla, La Finestra del Record.
Aquest innovador servei permet que, familiars i amics que es troben lluny, estiguin presents i a temps real des de qualsevol punt del món i formar part així del comiat d’un ésser estimat. Alhora permet enviar una nota de condol o unes fotografies i que es vegi a la pantalla de la sala i després poder quedar-se aquest record.
Per a Funerària La Rambla, adaptar-se a les noves tecnologies i als nous hàbits socials, com l’streaming, és clau per continuar oferint un servei funerari útil i proper, que doni resposta a les necessitats actuals de les famílies. Un servei novedós que vol afavorir la participació de familiars i amics en el comiat i que a través de la interacció es construeixi un homenatge compartit d’una forma especial.
LA PREVISIÓ, LA MILLOR ASSEGURANÇA DE DECÉS
La Previsió neix a Terrassa fa gairebé 120 anys amb l’objectiu de cuidar les persones. Una mutualitat asseguradora sense afany de lucre que ofereix assegurances i serveis amb confiança, compromís i una atenció personalitzada.
Amb una estructura sòlida i una vocació de servei continuada, La Previsió treballa per adaptar-se a les necessitats actuals de la societat. La Previsió, des de la seva creació, ha ofert assegurances de decessos, amb una clara orientació a la previsió i la tranquil·litat de les famílies. La mutualitat permet afrontar els costos i les gestions associades a un comiat, facilitant que tot estigui previst amb antelació.
Una assegurança de decessos amb una cobertura integral
La Previsió, al no tenir afany de lucre, ofereix una assegurança de decessos amb una cobertura integral i amb el millor preu del sector a Terrassa. S’ocupen de tots els tràmits i despeses associades al decés, oferint un acompanyament i serveis per a la família en tot moment. Inclou la prestació del servei funerari complet que contempla l’assistència en el moment de la defunció, trasllat del difunt des de qualsevol lloc del món, taüt, flors, recordatoris, acompanyament musical, cerimònia laica o religiosa, inhumació o incineració i unes cobertures addicionals d’assistència en viatge i de mort per accident.
L’assegurança de decessos de La Previsió ofereix una cobertura total que acompanya la família en el moment de la defunció i facilita la planificació prèvia, incloent entre d’altres:
- Prestació del servei funerari complet
- Trasllat de qualsevol lloc del món, en cas de defunció fora del lloc de residència
- Tramitació legal i administrativa posterior a la defunció
- Suport psicològic a les famílies
- Assegurança d’accidents
- Assistència sanitària en viatges a l’estranger
- Assessorament legal per a la redacció de testament, últimes voluntats o testament vital
- Servei d’assistència personal 24/7 en el moment de la defunció (ens desplacem al lloc de la defunció - domicili, residència o hospital)
Club del Mutualista
La Previsió vol fomentar el comerç i els serveis de Terrassa, per això ofereix als seus mutualistes accés gratuït al Club del Mutualista, un espai de beneficis pensat per aportar valor afegit en el dia a dia. A través del Club, els mutualistes poden gaudir de descomptes i avantatges exclusius en una àmplia xarxa d’establiments i serveis de diferents àmbits, com salut, benestar, lleure, cultura o serveis.
El Club del Mutualista reforça el compromís de La Previsió amb les persones, oferint beneficis reals més enllà de l’assegurança i contribuint a millorar la qualitat de vida dels seus mutualistes i el comerç i serveis de la ciutat.