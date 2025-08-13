Protegir-se de la calor: petits gestos que marquen la diferència

Quan pensem en els riscos de la calor, sovint ho associem només amb incomoditat: suar molt, dormir malament, tenir set. Però la calor extrema pot ser molt més que això. Pot provocar deshidratació, cops de calor i fins i tot empitjorar malalties cròniques, sobretot en infants, gent gran i persones amb problemes de salut. I el més important? Es pot prevenir.
Amb els estius cada cop més llargs i calorosos a causa del canvi climàtic, protegir-nos ja no és una opció, sinó una necessitat. I fer-ho és més fàcil del que sembla. A continuació t’expliquem com cuidar-te i, sobretot, com ajudar a protegir els altres amb petits gestos que poden marcar la diferència.
Què pots fer tu?
Hidrata’t sovint
Beure aigua és el primer pas per evitar problemes. Fes-ho encara que no tinguis set. Especialment important en infants, gent gran i persones amb malalties cròniques. També pots oferir fruita fresca, sopes fredes o infusions sense cafeïna: tot suma per mantenir el cos hidratat.
Evita el sol al migdia
Entre les 12 h i les 17 h és millor no sortir, si no és imprescindible. Les hores centrals del dia són les més perilloses. Si has de sortir, busca sempre l’ombra, fes servir barret, ulleres de sol i roba clara, i camina per zones ombrívoles.
Refresca't i refresca l'entorn
Ventila a primera hora del matí i a la nit. Durant el dia, tanca finestres i persianes per evitar que la calor entri. Un ventilador, una dutxa tèbia o una estona en un espai amb aire condicionat poden evitar un cop de calor. També pots mullar-te el clatell, els canells o posar els peus en aigua fresca.
Fes servir protector solar sempre que surtis al carrer, no només quan vas a la platja o la piscina. Les cremades solars poden ser greus i afegir estrès al cos. Protegeix també la pell amb roba lleugera, però que tapi, i evita l’exposició directa.
Cuidar-nos entre tots
La calor no afecta a tothom de la mateixa manera. Hi ha qui la pot suportar millor, i d’altres que corren riscos greus amb pocs graus de més. És per això que cal que ens fixem en qui tenim a prop i actuem amb responsabilitat col·lectiva.
Truca a aquell veí gran que viu sol i comprova que estigui bé. Pregunta-li si ha begut aigua, si té el menjador fresc o si necessita res. Si tens infants a prop, assegura’t que no juguin al sol i que beguin líquids amb freqüència. Estigues pendent també de persones amb malalties cròniques: sovint pateixen en silenci.
Coneixes algú que treballa al carrer durant hores? Ofereix-li un got d’aigua, un lloc per descansar a l’ombra o simplement una paraula amable. A vegades, un petit detall pot fer una gran diferència.
Si tens aire condicionat o un espai fresc a casa, pots convidar-hi algú que ho necessiti. Compartir confort és també compartir salut. I si no pots ajudar directament, pots fer difusió dels consells, parlar-ne amb els veïns o penjar cartells informatius al portal. Tots podem fer alguna cosa.
La prevenció és més efectiva quan es fa en comunitat. Cuidar-nos entre tots no vol dir fer grans accions, sinó estar atents, ser proactius i no girar la mirada. La calor pot ser silenciosa, però entre tots podem fer que no sigui perillosa.
I si apareixen símptomes?
Davant d’un cop de calor o d’un episodi greu, cal actuar amb rapidesa. I per això és necessari tenir la capacitat d'identificar els principals senyals d’alarma:
Mal de cap intens
Marejos, nàusees o vòmits
Pell molt calenta, seca o enrogida
Sensació de confusió o desorientació
Debilitat extrema, malestar general
Si detectes aquests símptomes en tu o en algú altre, trasllada la persona a un lloc fresc, mulla-li la pell, dona-li aigua si pot beure i truca al 112 si la situació és greu. No esperis que empitjori i actua al moment.
La calor no fa vacances
Amb estius cada cop més extrems, no ens podem permetre abaixar la guàrdia. La calor és un fenomen natural, però els seus efectes poden ser devastadors si no ens hi preparem. Per sort, la solució està a l’abast de tothom: coneixement, prevenció i comunitat.
Aquest estiu, cuida’t. I cuida els altres. Perquè protegir-nos no ha de ser complicat. Només cal estar atents, actuar a temps i fer-ho junts.