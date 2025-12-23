Quan Nadal arriba amb una cadira buida: com afrontar el dol durant les festes

Nadal és temps de trobades, rituals i celebracions compartides. Però per a moltes persones també és una època especialment delicada, marcada per l'absència d'aquells que ja no hi són. La cadira que queda buida a la taula familiar es converteix sovint en un símbol silenciós del dol.
Amb l'objectiu d'oferir eines i espais d'acompanyament, la Funerària de Terrassa va celebrar dijous passat, 11 de desembre, una nova edició de l'acte Cadira Buida, una trobada anual que té lloc al restaurant Filigranes i que reuneix una vintena de persones en un espai íntim i de confiança. La sessió va anar a càrrec de la psicòloga especialitzada en grups de dol Maria Clemente, que va posar el focus en com gestionar el dol durant les festes nadalenques.
La responsable d'Atenció a les Famílies de la Funerària de Terrassa, Olga Sanmartín, explica que "Nadal són moments d'estar amb la família a casa i a vegades trobem la cadira buida d'aquella persona que ens ha deixat". Subratlla que "el procés de dol sol durar un any i hi ha moments crucials, com pot ser l'època nadalenca", tot afegint que "és aquest moment de reunió en què es plantegen molts dubtes: si parlem de la persona que no hi és o no en parlem, si està bé riure, brindar, celebrar...".
Durant les festes es pot accentuar la sensació d'absència perquè tot l'entorn —les llums, els àpats, les tradicions— hi remet constantment. Davant d'això, no hi ha una única manera d'afrontar el Nadal. Escoltar-se i respectar com se sent cadascú és clau. En aquest sentit, a la trobada Cadira Buida es van proposar rituals simbòlics per fer present l'absència: encendre una espelma, posar una fotografia, fer un brindis o dedicar un moment de record durant els àpats. Aquests gestos, sempre voluntaris, permeten integrar la pèrdua dins la celebració i evitar que el dolor es visqui en solitud.
"Si no et ve de gust anar-hi, no hi has d'anar. I no cal forçar aquella persona", expressa Sanmartín. Un dels consells compartits és no obligar-se a mantenir totes les tradicions d'altres anys si això genera més patiment, però tampoc silenciar el dolor com si no hagués passat res.
Parlar del dol i saber què no dir
Un altre dels punts claus que es van treballar a l'acte és la importància de la comunicació, tant per a qui està en dol com per a l'entorn. "Entre d'altres, treballem que els familiars propers sàpiguen què no dir, que moltes vegades és més important", remarca la responsable d'Atenció a les Famílies. Comentaris habituals com "no ploris, ja passarà o has de ser fort" poden resultar contraproduents. "Ara estem acostumats a una societat en què tots hem de ser feliços. I a vegades se'ns mor un familiar o el nostre gos i estarem tristos. Això forma part de la vida", diu Sanmartín. Compartir el silenci, escoltar i simplement ser-hi pot ser més útil que intentar donar consells ràpids.
Des de la Funerària de Terrassa també es posa èmfasi en la necessitat de parlar del dol amb els infants, fer-los partícips dels rituals i no amagar les emocions. Expressar tristesa de manera compartida ajuda a normalitzar-la i a evitar que el dolor es visqui en solitud.
Un dels missatges centrals que es van compartir durant la sessió és que, en situació de dol, no és recomanable deixar que el Nadal "ens caigui a sobre". Anticipar-se, planificar i prendre decisions conscients ajuda a reduir l'angoixa. Pensar amb temps quins actes es volen mantenir, quins no, amb qui ve de gust compartir-los i quins espais cal reservar per al descans permet recuperar una sensació de control. Com dèiem, no hi ha una única manera correcta de viure les festes: per a algunes persones pot ser millor reduir els compromisos socials, per a d'altres mantenir-ne alguns, i també pot ser vàlid tenir un pla alternatiu més íntim per als moments més difícils. Tot plegat, el criteri clau és prioritzar el benestar emocional propi.
Més enllà de la "Cadira Buida"
L'acte Cadira Buida s'emmarca dins d'un conjunt d'iniciatives amb què la Funerària de Terrassa treballa per normalitzar el dol i oferir suport emocional a la ciutadania. "Abans el món funerari caminava cap a un servei molt enfocat a la forma. Ara la gent valora com els fas sentir i com els tractes", afirma Olga Sanmartín.
Entre aquestes iniciatives hi ha els Death Cafè, que se celebren cada dos mesos i són un espai de suport i reflexió per a aquelles persones que senten la pèrdua d'algun ésser estimat. De fet, l'acte Cadira Buida neix dels Death Cafè. També cal destacar propostes com els memorials mensuals al temple del cementiri, les visites teatralitzades nocturnes i els grups de dol, inclòs un d'específic per a pares i mares que han perdut un fill.
La Funerària de Terrassa també participa en el programa "El Submarí" de la Ràdio Municipal de Terrassa, amb la seva secció bimestral "Parlem de la Mort". A més, estan treballant per portar eines d'aprenentatge sobre el dol i la mort a les escoles de la ciutat, així com xerrades i activitats educatives.
Recentment, la Funerària de Terrassa compta amb Míriam Andreu com a gerent, en substitució de Xavier Munt.