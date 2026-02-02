Terrassa, talent universitari per al futur professional

Terrassa s'ha consolidat com la segona ciutat universitària de Catalunya, un pol de coneixement on la connexió entre formació i empresa és clau. La ciutat, amb un profund llegat industrial, ha sabut reconvertir el seu model productiu cap a una economia basada en el coneixement, la innovació i els serveis d'alt valor afegit.
En aquest entorn, Euncet Business School, centre adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), s'ha posicionat amb una oferta formativa adaptada a les demandes del mercat, amb un enfocament pràctic i tecnològic que busca preparar als professionals que lideraran l'economia del futur.
Un campus urbà de referència
Amb més d'un segle de tradició universitària, Terrassa acull diferents centres universitaris i universitats, a més ofereix prop de 150 titulacions. Aquesta concentració de talent, amb més de 10.000 estudiants d'educació superior, es veu impulsada per un sistema d'innovació local on col·laboren institucions acadèmiques i el teixit empresarial.
L'Ajuntament de Terrassa, a través del seu servei d'Universitats, promou activament aquest model de campus urbà, facilitant la integració dels estudiants en la vida de la ciutat i fomentant la transferència de coneixement. Així, iniciatives com el Terrassa Open Innovation Forum, el Terrassa Tech o l'UPC FAB Terrassa, un laboratori de fabricació additiva pioner en el sistema universitari català, són un clar exemple d'aquesta sinergia. Aquests espais, a més de dotar als estudiants d'eines d'última generació, actuen com a ponts per a la creació de start-ups i projectes de base tecnològica.
El concepte de "campus urbà" va més enllà de l'esmentada presència de facultats. Implica una integració real de la vida acadèmica en el dia a dia de la ciutat, amb serveis, residències, activitats culturals i una xarxa de transport pensada per a la comunitat universitària. En aquest sentit, l'arribada de les noves estacions de Ferrocarrils de la Generalitat, especialment la de Vallparadís-Universitat, ha estat un factor determinant per a millorar la connectivitat del campus i facilitar l'accés a milers d'estudiants i professors.
Euncet: formació connectada a l'empresa
Amb més de 40 anys d'experiència, el model educatiu d'Euncet Business School es basa en la innovació i una estreta connexió amb el món empresarial. A més, la seva adscripció a la UPC, una de les universitats tècniques més prestigioses d'Europa, garanteix la qualitat i el reconeixement oficial dels seus títols i proporciona als estudiants accés a una de les xarxes científiques i tecnològiques més importants d'Espanya. Aquesta vinculació permet a Euncet oferir una formació rigorosa i actualitzada, alineada amb els estàndards d'excel·lència de la UPC, i participar en projectes de recerca i transferència de coneixement d'alt nivell.
L'oferta formativa d'Euncet està dissenyada per a donar resposta a les demandes d'un mercat laboral en constant digitalització. Així, graus com el d'Empresa, Innovació i Tecnologia, Màrqueting, Innovació i Tecnologia o Gestió i Digitalització en l'Esport són un reflex d'aquesta filosofia. I és que aquests programes no es limiten a ensenyar les bases de l'administració d'empreses, sinó que integren de manera transversal les competències digitals i tecnològiques que avui són imprescindibles en qualsevol sector.
L'objectiu és formar perfils híbrids, capaços d'entendre tant el llenguatge dels negocis com el de la tecnologia, i d'aplicar solucions innovadores a problemes complexos. Uns professionals que, sens dubte, són altament demandats per les empreses, que busquen talent capaç de liderar projectes de transformació digital i d'adaptar-se a un entorn en permanent canvi.
Formació pràctica i ocupabilitat
Un dels valors diferencials d'Euncet és la seva aposta per una formació orientada a l'ocupabilitat, sota la filosofia "learning by doing". Amb una xarxa de més de 500 empreses col·laboradores, els estudiants tenen l'oportunitat de realitzar pràctiques professionals remunerades des dels primers cursos, la qual cosa els permet aplicar els coneixements adquirits en un entorn real i començar a construir la seva xarxa de contactes professionals.
L'escola gestiona més de 600 ofertes de treball i pràctiques a l'any, una dada que, al costat del 95% d'estudiants que manifesten el seu desig de continuar formant-se en la institució, reflecteix la satisfacció amb el model educatiu.
El claustre docent, format en la seva majoria per professionals en actiu, és una altra de les claus d'aquest model. La seva experiència en empreses de primer nivell permet traslladar a l'aula una visió actualitzada i realista del món empresarial, enriquint la formació amb casos pràctics i situacions reals. A més, les tutories personalitzades i un complet pla d'acció tutorial garanteixen un seguiment individualitzat de cada estudiant, acompanyant-lo en el seu desenvolupament acadèmic i professional perquè pugui aconseguir el seu màxim potencial.
Una aposta de futur
La consolidació de Terrassa com a pol d'atracció de talent troba en centres com Euncet Business School un catalitzador per a formar als professionals que demanda el mercat.
La institució ofereix una proposta formativa connectada amb la innovació, la tecnologia i el teixit empresarial del territori, preparant als seus estudiants no sols per a trobar una feina, sinó per a convertir-se en agents de canvi en els seus respectius sectors. La combinació d'una sòlida formació acadèmica, una metodologia pràctica i una estreta col·laboració amb les empreses converteix a Euncet en una opció de referència per a aquells joves que busquen una educació superior de qualitat amb garanties de futur.
Per a més informació sobre la seva oferta, es pot consultar la seva pàgina web.