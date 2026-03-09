Transforma el teu futur professional amb Euncet

La formació contínua s’ha consolidat com un dels factors clau per a l’evolució professional en un mercat laboral marcat pels canvis tecnològics i per noves exigències empresarials. En aquest context, Euncet Business School, centre adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), impulsa els “Euncet Executive Days”, una iniciativa que oferirà descomptes de fins al 40% en una selecció de programes adreçats a directius i professionals entre el 2 i el 17 de març.
La campanya vol facilitar l’accés a formació especialitzada en àrees estratègiques per a l’empresa actual, amb propostes que abracen des del lideratge i les habilitats directives fins a àmbits vinculats a la gestió i la transformació organitzativa.
Formació orientada a la realitat empresarial
Les organitzacions demanen perfils capaços d’adaptar-se amb rapidesa a entorns canviants, així com d’assumir noves responsabilitats en contextos cada cop més exigents. Per aquest motiu, l’actualització de competències s’ha convertit en una necessitat pràctica per a les persones que ocupen posicions de responsabilitat.
Els Executive Days agrupen programes dissenyats per donar resposta a aquesta evolució del mercat laboral. El catàleg inclou des del Global Executive MBA, adreçat a perfils d’alta direcció, fins a cursos d’especialització centrats en habilitats concretes o en àrees amb impacte directe en la presa de decisions.
Tecnologia aplicada i visió estratègica
Un dels eixos de l’oferta és l’aplicació d’eines digitals a l’entorn empresarial. La proposta inclou formacions orientades a integrar noves metodologies i recursos tecnològics en la gestió, amb un enfocament pràctic i adaptat a la realitat de les organitzacions.
L’objectiu és facilitar que els professionals incorporin aquests coneixements al seu dia a dia, millorant els processos interns i reforçant la seva capacitat d’anàlisi i planificació.
Lideratge i habilitats directives
El desenvolupament de competències personals i de lideratge continua sent un dels pilars de la formació executive. Programes com el Postgrau en Habilitats Directives, el Curs de Lideratge Transformador o el de Coaching i Intel·ligència Emocional en l’entorn laboral estan orientats a enfortir la gestió d’equips, la comunicació i la presa de decisions en contextos complexos.
L’oferta inclou també cursos centrats en oratòria, negociació i persuasió, àmbits que mantenen una alta demanda entre professionals que assumeixen responsabilitats comercials o de direcció.
Especialització pràctica i nous perfils professionals
La campanya es completa amb programes orientats a funcions específiques dins l’empresa, com Direcció Comercial, Gestió de Vendes o Transformació Digital, juntament amb propostes adreçades a perfils que volen ampliar el seu camp d’actuació professional.
Una aposta amb arrels al territori
La iniciativa es desenvoluparà als campus de Terrassa i Barcelona. En el cas del centre vallesà, l’escola manté una vinculació històrica amb el teixit empresarial local, mentre que la seu del districte 22@ reforça la connexió amb l’ecosistema tecnològic i emprenedor de la capital catalana.
Segons explica la institució, la combinació de totes dues ubicacions permet acostar la formació executive tant a professionals del Vallès com de l’àrea metropolitana, oferint flexibilitat en formats i horaris.
Una campanya de durada limitada
Els Executive Days estaran actius durant dues setmanes. En aquest període, les persones interessades podran informar-se sobre els diferents programes i rebre orientació per escollir la formació que millor encaixi amb la seva trajectòria professional.
Amb aquesta iniciativa, Euncet reforça la seva aposta per apropar la formació executive a professionals i directius que volen actualitzar les seves competències en un moment de transformació empresarial.