CITM-UPC: on creix el talent de les indústries digitals creatives

A Terrassa es formen els futurs professionals de les indústries digitals creatives. Al cor del Vallès, el Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM-UPC) és l’únic centre universitari que ofereix 3 graus oficials i complementaris en l’àmbit digital: el grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs; el grau en Disseny Digital i Tecnologies Multimèdia i el grau en Disseny, Animació i Art Digital. Amb el segell d’excel·lència de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), connexió directa amb la indústria i una inserció laboral del 91% abans d’un any (AQU Catalunya), els estudis CITM transformen la passió creativa dels alumnes en una carrera de futur.
Descobreix el CITM al Saló de l’Ensenyament 2026
Podeu visitar l’Espai Ciència del Saló de l’Ensenyament 2026, el divendres 20 de març, de 16 h a 18 h. Hi podeu descobrir projectes vinculats a la recerca que professors i estudiants han dut a terme entorn dels serious games i la realitat virtual. A més, també podeu apropar-vos a l’estand de la UPC on conèixer tots els detalls dels tres graus.
Formar-se al Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM-UPC) és treballar amb mentalitat professional des del primer dia. El seu model d’aprenentatge es basa en una idea clara: fer portafolis per fer carrera a la indústria. Cada projecte suma experiència real i prepara l’estudiantat per integrar-se en els equips i les dinàmiques pròpies del sector digital. Estudiar al CITM també és viure el Campus UPC Terrassa des de dintre, en un campus amb molts serveis, en una ciutat dinàmica, ben connectada i amb una intensa activitat universitària, on el talent, la tecnologia i la creativitat són part del dia a dia.
Passió creativa + rigor tecnològic UPC + inserció laboral: la fórmula CITM
Triar un grau al CITM significa combinar el que t’apassiona amb una formació de qualitat i oportunitats reals d’ocupació. El model del centre es fonamenta en la connexió directa amb empreses del sector i en el treball per projectes. Des del primer curs, l’alumnat treballa en reptes reals que simulen l’entorn professional, aplicant els coneixements adquirits i construint un portafolis sòlid, clau per accedir a les oportunitats laborals dins de la indústria digital. Per assegurar que cada estudiant aprofiti al màxim aquest camí cap a la inserció professional, el CITM aposta per un acompanyament personalitzat, amb mentories i plans d’acció tutorial que orienten cada alumne en la seva trajectòria.
Aprendre fent des del primer dia, en laboratoris amb tecnologia professional
Al CITM, art i tecnologia van agafats de la mà per formar perfils híbrids capaços de dissenyar experiències digitals, programar motors de joc, crear mons animats i desenvolupar aplicacions interactives. Per fer-ho realitat, el centre compta amb sis laboratoris especialitzats equipats amb tecnologia d’última generació: Sound Lab, UX Lab, XR Lab, Game Lab, Tinkering Lab i CGI Lab i un plató professional. Són espais pensats perquè l’alumnat pugui crear, experimentar i portar a terme els seus projectes amb les mateixes eines que utilitza la indústria professional.
Un centre, tres graus oficials i infinites oportunitats
Grau en Videojocs: créixer com a developer per a una indústria internacional
El grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs posiciona l’alumnat al cor de la indústria de videojocs AAA. A diferència d’altres programes centrats només en eines concretes, aquí l’estudiantat aprèn a programar el seu propi motor de joc (Game Engine) i a dominar altres motors de referència com Unity, Unreal Engine, etc. o dispositius de realitat mixta com Meta Quest 3. La finalitat del grau va més enllà de l'entreteniment, creant videojocs amb aplicacions en altres àmbits com la salut, l’automoció o l’educació. La connexió amb empreses és directa: la majoria del professorat està vinculat a companyies líders al sector i l’alumnat pot accedir a fer pràctiques professionals en empreses de la indústria. La qualitat de la docència CITM té la millor recompensa possible: veure’s reflectida en els reconeixements que rep el nostre estudiantat. Tant és així que el Centre va ser guanyador absolut dels Premis LUDI 2025 de 3Cat, amb un ple de les 4 categories. A més, des del primer curs, els estudiants presenten els seus projectes en esdeveniments de referència com SAGA o BCN Games Fest, guanyant visibilitat i establint contactes professionals clau per a la seva carrera.
Grau en Multimèdia: el perfil digital més versàtil i el més buscat
Les empreses busquen professionals capaços d’unir disseny, tecnologia i creativitat per desenvolupar nous projectes, i el grau en Disseny Digital i Tecnologies Multimèdia està pensat precisament per formar aquest tipus de perfils digitals versàtils i amb una mirada àmplia. La formació multidisciplinària fa èmfasi en UX/UI, disseny audiovisual, desenvolupament web i d’apps, videojocs i comunicació interactiva, oferint als estudiants eines per destacar en qualsevol àmbit digital. Tot plegat, dotant els estudiants d’una especial sensibilitat cap a les persones destinatàries dels continguts i aplicacions, fomentant la reflexió crítica sobre les tecnologies digitals. La metodologia del grau es basa en projectes reals que permeten construir un portafolis sòlid. L’alumnat treballa amb tecnologia d’última generació, incloent-hi laboratoris equipats amb programari específic, reproduint les condicions i exigències del sector professional.
Grau en Animació Digital: on creixen els tech-artist més creatius
El grau en Disseny, Animació i Art Digital prepara perfils creatius per a una indústria en constant evolució. Els alumnes treballen en animació 2D i 3D, il·lustració i narrativa visual, amb un enfocament pràctic que permet construir un portafolis amb marca pròpia. Les aules estan equipades amb tauletes professionals i el Centre compta amb laboratoris equipats amb tecnologia puntera, on donar vida a nous mons digitals i desenvolupar projectes que simulen les condicions reals de la indústria. El grau combina capacitats creatives amb domini de les noves tecnologies del món de la imatge, l’art i l’animació, formant artistes digitals polivalents, preparats per treballar en sectors com cinema, publicitat, multimèdia o videojocs.