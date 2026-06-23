La història del Mic arriba a Terrassa: "Sempre té ganes de jugar"

Arriba "Mac, Mec, Mic", l'espectacle familiar en majúscules, "una aventura tendra i divertida per cantar, jugar i deixar volar la imaginació amb el Mic i les seves amistats". Aquesta producció de La Perla 29 "amb la complicitat de 3Cat" és una trilogia que narra la vida d'en Mic, una titella de llana "que sempre té ganes de jugar i descobrir-ho tot". Forma part de la propera temporada de tardor d'arts escèniques i música, que inclourà 13 espectacles i ha estat presentada aquest dimarts, 23 de juny. A més de la presentació de l'últim disc de Miquel Pujadó, al programa destaca el protagonisme de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 (OCT48) i la presència d'obres teatrals com "L'últim àtom" o "Perfectes desconeguts" i "Dones valentes".
Aquestes són les propostes en ordre cronològic:
-"L'últim àtom", de Jordi Oriol. Teatre Principal. 19 de setembre, 19 hores. Obra teatral de Jordi Oriol. Una tragicomèdia apocalíptica amb Joan Carreras, Mia Esteve, Carme Milán, Paula Malia, Carles Pedragosa i Lara Segur.
-"La ruta de la seda", concert de l'Orquesta de Cambra Terrassa 48 (OCT48). Auditori Terrassa. 20 de setembre. 18 hores. Un viatge sonor descobrint realitats musicals d'altres indrets amb autors de Japó, Xina, Turquia, Azerbaidjan o Iran.
-Miquel Pujadó, "Cicatrius i naufragis". Auditori Terrassa. 26 de setembre. 20 hores. Concert de presentació del nou disc del cantautor terrassenc.
-"Mac, Mec, Mic", de Laia Gimó i Manel Trias. Teatre Alegria. 3 d'octubre (16 i 18 hores) i 4 d'octubre (10 i 12 hores). Trilogia èpica que narra la vida d'el Mic, una titella de llana.
-"Perfectes desconeguts", obra teatral de David Selvas i Paolo Genovese. Teatre Principal. 3 d'octubre, 19 hores. Una funció a cavall entre la comèdia i el vodevil.
-"Dames d'Ègara", d'Anna Alàs i Jové i Maxim Shamo. Auditori Terrassa. 16 d'octubre. 19 hores. Un retrobament amb les dones que van nodrir l'herència musical terrassenca.
-"Operetta", de Jordi Purtí. Teatre Principal. 25 d'octubre. 18 hores. Un divertimento musical per apropar el públic al món de l'òpera.
-"Del gran contrast Barroc a la nova creació". Auditori Terrassa. 25 d'octubre. 18 hores. Concert de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 (OCT48), amb el Trio Pedrell com a convidat.
-"Dones valentes", de Txell Feixes Torras i Glòria Balañà i Altamira. Teatre Principal. 14 de novembre. 19 hores. Homenatge dramatúrgic a la força de les dones "a través d'històries de coratge i superació".
-"Les Estacions Nòrdiques", amb l'OCT48. Auditori Terrassa. 22 de novembre. 18 hores. Obres inspirades en melodies populars de Suècia.
-"Madama Butterfly", amb l'Associació Òpera Terrassa. Teatre Principal. 11 de desembre (20 hores) i 13 de desembre (18 hores). Nova producció operística ambientada al Nagasaki de principis del segle XX.
-"El Cant de la Sibil·la", amb Gemma Humet i el Cor Montserrat. La Seu d'Ègara. 18 de desembre (21 hores) i 20 de desembre (17 hores). La cantant terrassenca repeteix experiència amb la força del Cor Montserrat per donar vida a un dels rituals musicals més fascinants del patrimoni català.
-"Tres contes de Nadal", de l'OCT48. Auditori Terrassa. 20 de desembre. 20 hores. Concert basat en un llibre de Pere Calders.