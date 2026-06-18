Què fer a Terrassa aquest cap de setmana: 19, 20 i 21 de juny

A llegir
Lectura col·lectiva del llibre "Cartes a un jove poeta", de Rainer Maria Rilke. Davant la llibreria La Temerària, a tocar del Mercat de la Independència. Aquest divendres, a les 18 hores.
Gala lírica
Concert de la Capella del Priorat de Santa Maria, a l'auditori de l'Escola Joaquima de Vedruna. Aquest divendres, a les 21 hores.
DJ
Eddie Yago & DJ Solja, a la Sala Rasa 64. Divendres, a les 22 hores.
Monòlegs
TerrassaProjectComedy tanca la seva temporada de monòlegs amb una sessió amb Marylina, Tanit Anglada, Meritxell MMM i Papu Malayu. Aquest divendres, al Vapor de Prodis, a les 20.30 hores.
Màgia
Sopar-espectacle al Cafè de l'Aula. Sopar amb màgia, Aquest divendres, a partir de les 21.30 hores.
Nit de punk
Festa de punk, postpunk, new wave i art rock, amb Fotos de la Novia, Bounties i el DJ Xavi Corral. A la Sala Legends Dance Hall, aquest divendres, a partir de les 23 hores.
Pintant contes
Pinta-contes i conta-contes de la mà del projecte Cap Infant Sense Conte, a la plaça de la Torre del Palau. Dissabte, de 9.30 a 14 hores, i de 17 a 20.30.
Exposicions
Presentació de les exposicions "Pensar amb les mans", "Retrats en temps d'SMS" i "Metamorfosi", a la Sala Muncunill. Aquest dissabte, 20 de juny, a les 18 hores.
La truita
Proposta de la temporada municipal d'arts escèniques: "La truita", de Baptiste Amman, dirigida per Ferran Utzet. Intèrprets: Jordi Boixaderas, Júlia Bonjoch, Marc Bosch, Sara Espígul, Tai Fati, Miranda Gas, Arnau Puig i Emma Vilarasau. Al Teatre Principal, dissabte, a les 19 hores.
Musical
"Bon vent, el musical", amb Veus Evohè i Evohè Band. Dissabte, a l'Auditori Terrassa, a les 20 hores.
Un impostor
Monòleg còmic, "El impostor", amb Toni García, un infiltrat en el món de la màgia. A la Sala Rasa 64, dissabte, a les 22 hores.
Disco funk
Sessió de disco funk amb DJ Gordon, al Cafè de l'Aula. Dissabte, a les 22.30 hores.
Concert
Actuació de l'OH!RQUESTRA, formada per exalumnes del Conservatori de Terrassa. Diumenge, a l'Auditori Terrassa, a les 12 hores.
Guitarra
Concert de guitarra clàssica amb Rodrigo Alvarado, a la sala del Coro Vell. Diumenge, a les 19 hores.
Triple comiat
El Cicle Escenes Locals, de teatre amateur, s'acomiada amb tres representacions: "Verí i puntes de coixí", de Farga'm Teatre (dissabte, 20 hores, centre cívic Maria Aurèlia Capmany), "Cosas que pasan", de Menos es Más (dissabte, 20 hores, centre cívic Alcalde Morera), i "Miracle en el convent de Santa María-Juana", de Sin Memoriam Teatre Band (diumenge, 18 hores, Sala Xavi Sallent).