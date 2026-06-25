Què fer a Terrassa aquest cap de setmana: 26, 27 i 28 de juny

L'activitat cultural no s'atura, ni tan sols es frena gaire, a Terrassa. Encara que falti una setmana per a la Festa Major, la ciutat acull i impulsa un munt de propostes. Us n'oferim una desena per a aquest cap de setmana.
Màgia
Espectacle “Asómbrate y ríe”, del mag Santi Fernández. Al Cafè Teatre l’Artista. Divendres 26 de juny, a les 21 hores.
Tribut
Roxette Experience. Tribut a Roxette, a la Sala Rasa 64. Divendres, a les 22 hores.
Matinal literària
L’Associació Un Munt de Mots convida la ciutadania a una Matinal Literària, Monòlegs, a l'Ateneu Terrassenc. Dissabte, 11 hores.
Fotografia
Visita comentada per l’artista, Daniel Sánchez Alonso, a la seva exposició fotogràfica “Retrats en temps d’SMS”. A la Sala Muncunill, dissabte, a les 18 hores.
Exposició
Inauguració de la col·lectiva de Colbacat, el Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i professors de dibuix de Catalunya. Amb obres de sis artistes: Antonio Aguirre, Neus Aller, Ramon Ballesté, Esperança García, Laura Roca i Rosa María Villalba. A la Sala Salvador Alavedra d’Amics de les Arts. Dissabte, a les 19 hores.
Cançó
Concert de Voleo, cançó d’autor, rumba i jazz. Al Cafè de l'Aula. Dissabte, a les 21.30 hores.
Trobada
Xerrada: "L’art de la trobada". També, performance participativa amb l’artista resident Devi Estrada i dansa i música àrab a l’aire lliure. A la Masia de Ca n’Anglada. Dissabte, 17 hores. Activitats vinculades al projecte Memòries i futurs de Devi Estrada amb la col·laboració de Raha Associació.
Tarda musical
L'Ateneu Terrassenc canvia aquest cop d'horari: la Matinal Musical de cada mes es converteix en Tarda Musical. Amb el pianista Khem Iglesis. A l'Ateneu Terrassenc. Dissabte, a les 18 hores.
Més màgia
Aquest cop, especialment dedicada al públic infantil, amb el Mag Àlex Ferrer. Al Cafè Teatre l’Artista, diumenge, a les 12 hores.
Disseny
Presentació del llibre “Kima Guitart: pintar la seda”, de l’artista dissenyadora Kima Guitart. Al Centre de Documentació i Museu Tèxtil. Diumenge, a les 12 hores.