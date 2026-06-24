Tertúlia a Terrassa amb el divulgador científic Jacint Casadevall

"De Demòcrit a Planck, o el dia que va néixer el Quàntum". Aquest és el títol triat pel protagonista de la tertúlia d'aquest dijous al bar Culla de Terrassa. La sessió, organitzada per la Sala Paüls com cada últim dijous de mes, portarà a l'establiment Jacint Casadevall, divulgador científic. La cita a Vallparadís: a les 19.30 hores.
Casadevall és "un ponent de primer nivell", segons els promotors de l'acte. És "un home savi, estudiós i entusiasta en divulgar el coneixement, la ciència i la matemàtica". La Sala Paüls anticipa que el públic podrà gaudir "de les seves dissertacions i propostes que ens generaran preguntes i respostes, en un ambient familiar i distès".
Científic entusiasta, Casadevall és investigador del coneixement matemàtic. La curiositat esdevé el motor de les seves ganes "d’aprendre, interioritzar i saber el perquè del fons de les coses", destaquen els responsables de la Sala Paüls en referència a un home "amb el cap molt ben estructurat i enamorat de la matemàtica, la física i, en definitiva, de la ciència". El ponent, a banda de tenir "una ment privilegiada", sap explicar qüestions complexes "de manera senzilla i entenedora".