Tot a punt per a La Nit del Misteri a Terrassa

La delegació local d’Òmnium celebrarà aquest dijous una nova edició de La Nit del Misteri, nascuda fa 40 anys amb un guardó, el fundacional, al qual se n’han anat sumant altres per constituir una cita de reivindicació literària consolidada, amb diverses categories. La cerimònia de lliurament de les distincions tindrà lloc a partir de les 19.30 hores al Teatre Principal de Terrassa.
La Nit del Misteri és l’acte de lliurament dels premis que organitza Òmnium Terrassa, “una cita cultural que reconeix la creació literària en llengua catalana vinculada principalment als gèneres del misteri, la intriga i el policíac”, com destaca l’entitat organitzadora de l’esdeveniment.
El guardó principal és el Premi de Novel·la Ferran Canyameres, el reconeixement a la narració llarga d’intriga més antic de Catalunya en el seu gènere. És també, com apunta la institució, “el més ben dotat econòmicament, amb 5.500 euros”. La distinció inclou la publicació de l’obra guanyadora.
Aquesta categoria estrena enguany un nou patrocinador, Roger Albert Real Estate, agència immobiliària amb seu a Terrassa. El premi ret homenatge a l’escriptor terrassenc Ferran Canyameres i s’ha convertit en un referent dins el panorama literari català.
Els orígens de La Nit del Misteri es remunten a l’any 1986, quan Òmnium Terrassa va convocar per primera vegada el Premi Ferran Canyameres de narracions curtes. A partir de 1990, s’hi va afegir el Premi de Novel·la Ferran Canyameres i, amb els anys, “el certamen ha anat creixent fins a incloure nous reconeixements literaris adreçats a diferents franges d’edat i disciplines”.
Vinculació
Actualment, la cerimònia conté també els premis Maria Rovira i Montserrat Oller, destinats a alumnes de primària, secundària i postobligatòria; el premi de poesia Enric Gall, que promou els valors ciutadans, i el premi de teatre Àngels Poch, creat l’any 2021 en homenatge a l’actriu terrassenca i destinat a reconèixer el millor text teatral, de temàtica lliure. Tots els guardons comparteixen la vinculació amb el gènere policíac, d’intriga o misteri, excepte el de poesia Enric Gall i el de teatre Àngels Poch.
Òmnium subratlla que la celebració és possible gràcies a la col·laboració de Roger Albert Real Estate, BonPreu-Esclat i LaFACT, “que donen suport a una iniciativa cultural que fomenta la lectura, l’escriptura i la creació literària en català”.