Una truita de riu contamina una familia a un teatre de Terrassa

Casa nova, vida nova, es diu. Una parella s’acosta a l’edat de jubilació. Acaba de mudar-se a un poble petit per obrir-hi una fleca ecològica. Un diumenge, reuneix les seves tres filles i les parelles respectives per celebrar l’aniversari del pare.La filla mitjana es presenta amb un peix: una truita de riu, perquè no vol menjar la vedella preparada per la mare. El pare, que fa 65 anys, vol fer un anunci important. Amb tot plegat es construeix “La truita”, l’obra de Baptiste Amman dirigida per Ferran Utzet que portarà aquest dissabte al Teatre Principal una reflexió sense embuts sobre l’amor, les conviccions i aquells éssers propers que sovint semblen invisibles.
Jordi Boixaderas (pare), Emma Vilarasau (mare), Júlia Bonjoch, Marc Bosch, Sara Espígul, Tai Fati, Miranda Gas i Arnau Puig parlaran d’amor a partir de les 19 hores al Teatre Principal. La filla mitjana és lactopescovegetariana. La seva mare ha preparat el fricandó amb molt d’amor. Per què la filla no fa com tothom? Què significa “tenir conviccions”? Hem de defensar-les quan fan mal als altres?
Tres parts
Amb aquesta obra, l’autor “volia parlar d’aquells en què no ens fixem, en els quals mai no ens interessem, invisibilitzats no per qüestions polítiques (que és el que fem amb els violents, els bojos o els pobres), sinó simplement per omissió, per falta d’interès. Aquells que, de generació en generació, pensen en el món, intenten representar-lo o representar-se’l, però que finalment no ho fan mai”.
“La truita” està estructurada en tres parts: entrant, segon plat i postres. Els promotors la consideren “una comèdia dramàtica”. A taula, o al menjador, es parla d’amor, de família, de menjar, de mort, d’amor, de generacions, de valors, de comunitarisme, de la vida. És una producció de Bitò, Teatre Poliorama i Grec 2026 Festival de Barcelona.
Aquesta producció carregada de fina ironia i diàlegs àgils forma part de la sèrie d’actes programats per a la commemoració de “Teatre Principal. 15 anys d’emocions en viu”. Té una durada de 120 minuts. El preu de l’entrada: 32 euros.