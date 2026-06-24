Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dijous 25 de juny del 2026

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 24 de juny de 2026 a les 19:09

Aquestes són les cerimònies del dijous 25 de juny del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Esperanza Serrano Morena, 96 anys

Data de la defunció: 23 de juny
Cerimònia: 25 de juny, a les 9.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Pepe Morato Castillo, 73 anys

Data de la defunció: 22 de juny
Cerimònia: 25 de juny, a les 9.15 hores, a la Sala Oratori de La Rambla Serveis Funeraris

Roser Ros Díaz, 98 anys

Data de la defunció: 24 de juny
Cerimònia: 25 de juny, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Ramón Armengol Rodó, 93 anys

Data de la defunció: 24 de juny
Cerimònia: 25 de juny, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

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