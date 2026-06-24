Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dijous 25 de juny del 2026

Aquestes són les cerimònies del dijous 25 de juny del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nEsperanza Serrano Morena, 96 anys\r\n\r\nData de la defunció: 23 de juny\r\nCerimònia: 25 de juny, a les 9.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nPepe Morato Castillo, 73 anys\r\n\r\nData de la defunció: 22 de juny\r\nCerimònia: 25 de juny, a les 9.15 hores, a la Sala Oratori de La Rambla Serveis Funeraris\r\n\r\nRoser Ros Díaz, 98 anys\r\n\r\nData de la defunció: 24 de juny\r\nCerimònia: 25 de juny, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nRamón Armengol Rodó, 93 anys\r\n\r\nData de la defunció: 24 de juny\r\nCerimònia: 25 de juny, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n