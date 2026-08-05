Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dijous 6 d'agost del 2026

Defuncions

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 05 d’agost de 2026 a les 20:51

Aquestes són les cerimònies de dijous 6 d'agost del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Pepe Lluch López, 78 anys

Data de la defunció: 5 d'agost
Cerimònia: 6 d'agost, a les 9.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Manuel Castilla Domínguez, 88 anys

Data de la defunció: 4 d'agost
Cerimònia: 6 d'agost, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Francisco González Guijarro, 86 anys

Data de la defunció: 4 d'agost
Cerimònia: 6 d'agost, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Lucía Rodríguez Elvira, 80 anys

Data de la defunció: 5 d'agost
Cerimònia: 6 d'agost, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

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