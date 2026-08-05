Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dijous 6 d'agost del 2026

Aquestes són les cerimònies de dijous 6 d'agost del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nPepe Lluch López, 78 anys\r\n\r\nData de la defunció: 5 d'agost\r\nCerimònia: 6 d'agost, a les 9.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nManuel Castilla Domínguez, 88 anys\r\n\r\nData de la defunció: 4 d'agost\r\nCerimònia: 6 d'agost, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nFrancisco González Guijarro, 86 anys\r\n\r\nData de la defunció: 4 d'agost\r\nCerimònia: 6 d'agost, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nLucía Rodríguez Elvira, 80 anys\r\n\r\nData de la defunció: 5 d'agost\r\nCerimònia: 6 d'agost, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n