Defuncions a Terrassa: les cerimònies del divendres 15 de maig del 2026

Publicat el 14 de maig de 2026 a les 19:13

Aquestes són les cerimònies del divendres 15 de maig del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Alejandrina Hierro Busom, 94 anys

Data de la defunció: 13 de maig del 2026
Cerimònia: 15 de maig del 2026, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Juan Marín Mercado, 55 anys

Data de la defunció: 13 de maig del 2026
Cerimònia: 15 de maig del 2026, a les 10.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Agustín Moral Ordóñez, 81 anys

Data de la defunció: 13 de maig del 2026
Cerimònia: 15 de maig del 2026, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Josep Prunés Domènech, 74 anys

Data de la defunció: 14 de maig del 2026
Cerimònia: 15 de maig del 2026, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Antonio Robles Matas, 83 anys

Data de la defunció: 14 de maig del 2026
Cerimònia: 15 de maig del 2026, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Gerardo Rodríguez Ribas, 70 anys

Data de la defunció: 13 de maig del 2026
Cerimònia: 15 de maig del 2026, a les 15.30 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Francisca Còdol Miquel, 89 anys

Data de la defunció: 13 de maig del 2026
Cerimònia: 15 de maig del 2026, a les 15.30 hores, a la Sala Oratori de La Rambla Serveis funeraris

Maria Arisó Latre, 96 anys

Data de la defunció: 14 de maig del 2026
Cerimònia: 15 de maig del 2026, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Carmen Salvador Alcázar, 89 anys

Data de la defunció: 14 de maig del 2026
Cerimònia: 15 de maig del 2026, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

