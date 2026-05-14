Què fer a Terrassa aquest cap de setmana: 15, 16 i 17 de maig

La Fira Modernista del passat cap de setmana va suposar la contenció en altres propostes culturals, d'una banda, o la reconversió i adaptació d'altres per a la seva inclusió en el programa festiu, d'una altra. Superada la cita, les aigües tornen a mare en forma d'allau d'activitats. Aquí us n'oferim una selecció (generosa) de 15 propostes per als propers tres dies.
Cinema
El Cicle Gaudí torna a Terrassa amb la projecció de la pel·lícula "Sirat". A la sala polivalent de l'Escola Nova Electra, aquest divendres, a les 21.30 hores.
Funk andalús
O'Funk'illo desplegarà el seu "funky andaluz embrutessío" aquest divendres, 15 de maig, a la Sala Rasa 64. A les 22 hores.
No són Estopa
José Corbacho i David Fernández presenten "No somos Estopa", un espectacle ple d’anècdotes, humor i memòria selectiva. A LaFACT, aquest divendres, a les 21 hores.
Matinal
A l'Ateneu Terrassenc, Matinal Musical, amb Khem Iglesis, Aquest dissabte, a les 11 hores.
Presentació
La terrassenca Andre Regadera presnetarà el seu llibre "Una regadera en Andorra", a l'Arxiu Comarcal del Vallès Occidental-Arxiu Històric de Terrassa. Aquest dissabte, a les 11.30 hores.
Microteatre
Sucessió d'obres teatrals curtes. La sessió de microteatre es desenvoluparà aquest dissabte, a les 19 hores, al Coro Vell.
Màgia i humor
"Magologuismes", un xou de màgia amb humor protagonitzat per Israel Lázaro i Vincent Vegas. Al Cafè Teatre l'Artista, aquest dissabte, a les 20 hores.
La ment
Joaquín Caserza presenta "Conversaciones con mi mente", proposta d'humor i teatre amb la qual Joaquín Caserza parla de l’ansietat, la por i la teva pròpia ment. A LaFACT, aquest dissabte, a les 20 hores.
Exposició
Visita comentada a l'exposició "I, de sobte, l’atzar. Incerteses, destins i casualitats en la col·lecció del MACBA", a la Sala Muncunill. Aquest dissabte, a les 18 hores.
Monòleg
"Érase una vez los 80", un monòleg on Jorge Santini repassarà com es va viure aquesta dècada, des de la infància fins a l'adolescència. A la Sala Crespi, aquest dissabte, a les 21 hores.
Organic
El saxofonista Víctor de Diego actuarà de nou a la Nova Jazz Cava amb el seu projecte “Organic”, una proposta en quartet. Aquest dissabte, a les 21.30 hores.
D'Callaos
El grup terrassenc torna a casa. Tocarà a la Sala Rasa 64 aquest dissabte, a les 22 hores.
Jazz amb flamenco
El Cafè de l’Aula presenta Hacia Sariz, una proposta de trio que fusiona el jazz amb l’essència del flamenc. El conjunt el formen Carlos Torijano al piano, Sergio Mesa al contrabaix i Ramón Díaz a la bateria. Aquest dissabte, a les 22.30 hores.
Tribut
La Sala Legends acull un homenatge triple. El mateix grup, The Unholy Trinity, presenta un repàs de les carreres de tres artistes molt influents en l'evolució de la música popular: David Bowie, Lou Reed i Iggy Pop. Aquest dissabte, a les 22.30 hores.
Musical
Tetre musical amb "Sisters in Harmony", de NoName Companyia Teatral. A la Sala Crespi. Aquest diumenge, a partir de les 18 hores.