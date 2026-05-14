Els incidents de seguretat concentren més del 40% de les trucades al 112 a Terrassa

Durant l’any 2025, el telèfon d’emergències 112 va rebre un total de 63.059 trucades operatives amb origen a Terrassa. Aquesta xifra representa un increment del 9,2% respecte de les 57.762 registrades el 2024. D’aquesta manera, Terrassa es manté com el municipi del Vallès Occidental amb més activitat al servei d’emergències i el quart de tot Catalunya en volum de trucades.
La directora general del CAT112, Irene Fornós, i la delegada del Govern a Barcelona, Pilar Díaz Romero, han presentat aquest dijous el balanç d’activitat del telèfon 112 a les comarques de la vegueria de Barcelona durant l’any passat. A la presentació també han assistit comandaments de Mossos d’Esquadra, Protecció Civil de la Generalitat, Cos d’Agents Rurals i Guàrdia Urbana de Barcelona.
Segons les dades, la majoria de les comunicacions fetes des de la ciutat van estar relacionades amb incidents de seguretat. En concret, es van registrar 25.575 trucades per aquest motiu, el que representa el 40,56% del total. Dins d’aquesta categoria s’hi inclouen incidències com agressions, robatoris, baralles o danys contra la propietat pública i privada.
L’assistència sanitària va tornar a ser el segon principal motiu de les trucades al 112, amb 20.257 avisos, un 32,12% del total. Per darrere se situen les incidències de trànsit, amb 5.233 trucades (8,30%), i les relacionades amb civisme, amb 4.154 (6,59%). També es van registrar 3.861 trucades per altres incidències (6,12%), 2.645 per incendis o risc d’incendi (4,19%), 510 per fuites d’aigua, gas o altres substàncies (0,81%), 386 relacionades amb episodis meteorològics (0,61%), 326 per accidents no vinculats al trànsit (0,52%) i 112 per qüestions mediambientals (0,18%).
Les 63.059 trucades operatives registrades des de Terrassa durant el 2025 es van traduir en un total de 48.049 incidents gestionats pels serveis d’emergències. Les dades facilitades pel CAT112 també mostren que el gruix més important d’activitat es va concentrar en els mesos de juny i juliol, amb 6.630 i 6.304 trucades, respectivament. En canvi, el febrer va ser el període més tranquil de l’any amb 4.112 avisos.
Més trucades a la comarca
Pel que fa al conjunt del Vallès Occidental, el 112 va rebre 242.406 trucades operatives durant el 2025, un 10% més que les 219.608 del 2024. El gruix principal de les comunicacions a la comarca també van ser per motius de seguretat (34%), seguides de les relacionades amb assistència sanitària (31%) i trànsit (14%).
Terrassa va concentrar el 26% de totes les trucades operatives efectuades des de la comarca durant l’any passat. D’aquesta manera, la ciutat es va situar per davant de Sabadell, que va registrar 61.397 trucades, i molt per sobre de Sant Cugat del Vallès (20.266), Rubí (19.428) i Montcada i Reixac (14.910).
En el conjunt de Catalunya, la ciutat també manté una posició destacada. Només Barcelona, amb 806.093 trucades, l’Hospitalet de Llobregat, amb 134.065, i Badalona, amb 78.170, van superar Terrassa en nombre d’avisos al servei d’emergències.
Pel que fa al conjunt de la província de Barcelona, el telèfon 112 va gestionar 1.702.536 trucades operatives durant el 2025, un 8% més que l’any 2024. Aquest volum representa el 67% de totes les comunicacions d’emergència registrades arreu de Catalunya al llarg de l’any passat.
Entre els episodis amb més activitat al telèfon d’emergències 112 durant l’any passat, destaquen la revetlla de Sant Joan, la nit de Cap d’Any 2024-2025 i l’apagada elèctrica del passat 28 d’abril.
Primeres dades del 2026
Les dades d’aquest 2026 apunten que la tendència es manté. Durant els quatre primers mesos de l’any, el 112 ja ha rebut 19.877 trucades des de la ciutat.
Els incidents de seguretat continuen liderant el rànquing amb 7.784 avisos, un 39,16% del total, seguits de les emergències sanitàries amb 6.499 trucades, un 32,70%.