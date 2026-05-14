"L'Orgull transforma vides": Terrassa visibilitza la diversitat LGTBIQ+ amb una quinzena d'activitats

Terrassa ha presentat el programa per commemorar el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, que s'allargarà fins al 5 de juliol amb més de 15 propostes culturals, formatives i festives. Sota el lema "L'orgull transforma vides", la ciutat enllaça les reivindicacions del 17 de maig, Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia, amb la manifestació del 28 de juny. La regidora de Polítiques LGTBIQ+, Lluïsa Melgares, ha destacat la necessitat d'articular aquestes activitats a través de la "cogovernança" entre la institució i les entitats implicades i de "mantenir una postura ferma i activa".
En aquest sentit, Melgares ha subratllat la importància del compromís col·lectiu: "Necessitem activistes. Hem de ser activistes perquè hem d'estar juntes amb les nostres diferències i les nostres coses en comú, amb els greus desafiaments de l'extrema dreta. No ens deixem enganyar per alguns eslògans que són enganyosos perquè el que volen fer és que retrocedim a través de la por i de la intolerància".
Cultura comunitària per qüestionar imaginaris
Una de les grans apostes d'aquest 2026 ha estat la implicació de la ciutadania a través de la Comissió de Visibilitat del Pacte DASIG. La representant de l'associació El Corralito, Irene Parra, ha posat en valor el treball en xarxa per construir un programa representatiu. "Apostem per una cultura comunitària que entenem com a palanca de transformació social, com una manera d'entrar en diàleg, de qüestionar imaginaris i de generar referents", ha afirmat Parra.
La portaveu de l'entitat ha defensat el potencial local, recordant que des de ciutats com Terrassa també es poden generar propostes potents sense necessitat de centralitzar la cultura queer a les grans capitals. En aquesta línia, l'entitat impulsa la 3a edició del Cicle Queer Art i coorganitza el segon Corredrags per al 30 de maig, una iniciativa que busca ocupar l'espai públic mitjançant l'art drag, la sàtira i la reivindicació festiva.
Destaquen també presentacions de llibres com presentacions de llibres xerrades, taules rodones i projeccions de pel·lícules.
Entre les propostes literàries a l’Ateneu Candela, s’inclouen les presentacions dels llibres "El Capital Sexual" (19 de maig a les 19 hores), "Cuando los gais perdimos el miedo" (25 de juny a les 19 hores) amb Jordi Petit i Isabel Alonso , i "Apuntes para una revolución bisexual" (27 de juny a les 11 hores). L’àmbit de la reflexió i el debat compta amb la xerrada sobre la convivència LGTBI a les residències (29 de maig a les 11 a la Residència Wagner), la taula rodona sobre realitats lèsbiques (20 de juny a les 11 hores) i l'Escape Room(ance) sobre diversitat relacional (20 de juny a les 19 hores).
Pel que fa a la cultura i el lleure, el programa incorpora el cinefòrum de "Maspalomas" (29 de maig a les 19.30 hores), així com el "Vespreig amb Allioli Olè" amb referents de la cultura catalana reinterpretats des d'una mirada queer i amb molt d'humor (5 de juliol a les 19 hores) a la plaça Didó.
La manifestació, el centre de la reivindicació
La culminació del gruix dels actes tindrà lloc el 28 de juny a les 19 hores amb la manifestació de l'Orgull, que sortirà des del Vapor Ventalló. La portaveu del col·lectiu Homies Pride Terrassa, Iris Pasqual, ha remarcat la feina conjunta que hi ha darrere de cada activitat per teixir aliances. "L'Orgull no pot ser només una programació tancada des d'un únic lloc, ha de ser un espai construït des de la pluralitat de veus", ha explicat Pasqual, incidint que la visibilitat transforma quan una persona comprova que no està sola.
La portaveu ha fet una crida a la mobilització ciutadana afegint que "sortim al carrer perquè encara hi ha discriminacions i violències, però també per celebrar-nos i fer visible que Terrassa és una ciutat diversa".
Memòria històrica i mecanismes de protecció
Aquesta edició reserva un pes fonamental per a la memòria històrica local. L'activista Lluís Rambla ha assegurat que cal recuperar el passat per reparar el futur. "És el que hem de fer la gent gran, fer memòria i ensenyar la gent jove", ha corroborat. El programa inclou la "Ruta Orgullosa" el 11 de juny a les 19 hores per espais amb històries dissidents i la presentació de l'exposició virtual de l'Arxiu Històric el 10 de juny a les 18.30 hores, enfocades a recuperar el llegat de la dissidència des de la clandestinitat. "Hem d’escarbar en el passat per poder reparar el nostre futur. Perquè l’orgull ha de ser cultura i celebració, però també reivindicació, posant el focus en la defensa dels drets i contra les discriminacions", ha ressenyat la regidora Lluïsa Melgares.
Pel que fa a la protecció de drets, el SAI DASIG continua consolidant la seva tasca a la ciutat, amb la participació de diversos serveis municipals, entitats i sindicats. Durant l'any 2025, el servei va gestionar 160 expedients. D'aquests, 48 estaven relacionats amb la diversitat afectiva, sexual i de gènere, 29 amb sol·licituds d'asil o refugi i 26 amb discriminació LGTBIfòbica. L'equip va realitzar 565 atencions, s, que han estat majoritàriament de caràcter socioeducatiu. A més, el servei municipal de l'Ajuntament de Terrassa va resoldre fins a 40 consultes informatives relacionades directament amb els drets i els recursos disponibles per a la ciutadania. A més, va prestar acompanyament tècnic en la presentació de 4 denúncies per via administrativa i 1 per via penal.
Alhora, el consistori treballa en l'actualització de protocols interns per denunciar l'assetjament per motiu d'orientació o identitat sexual.