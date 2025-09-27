Amb el repte vèncer el primer partit a fora

El Terrassa FC afronta la seva tercera visita de la lliga a la quarta jornada de la Segona Federació amb un objectiu clar, guanyar el seu primer encontre com a visitant. Fins ara ha perdut al camp de l’Ibiza Islas Pitiusas i va empatar la setmana passada al de l’Atlètic Lleida. Gil Muntadas, amb problemes a un adductor que el van obligar a ser substituït la darrera jornada i Álvaro Martín, que ja encara la recta final de la seva recuperació després de passar pel quiròfan, seran les úniques absències del conjunt que entrena Víctor Bravo a Vidreres, on es veurà les cares amb el Girona “B”, també amb els mateixos quatre punts a la classificació com els terrassistes.
L’entrenador aragonès, sobre aquest compromís, assegura que el conjunt gironí “és un equip amb nois molt joves, que tenen un alt nivell tècnic, de qualitat i molta mobilitat” i explica que “sotmeten a qualsevol equip rival i he vist els seus tres partits i són verticals, superen línies, i tenen jugadors amb molt desbordament”.
També apunta que el filial del Girona “és un equip que defensa bé i són agressius, són ordenats” i agrega que “és un molt bon equip el “Girona “B” i haurem de fer una gran feina allí, sobretot de contenció, de fer-los mal a ells, perquè sentin aquesta por que ells també provoquen”. Víctor Bravo assenyala que el de demà “és un partit molt complicat, però anirem a competir i anirem pels tres punts”.
Els darrers partits
Si bé en els darrers partits, l’entrenador terrassista està mantenint gairebé sempre el mateix onze inicial, no descarta alguna variació, a més de l’obligada per la baixa de Gil. “Sí que pot haver-hi algun canvi, ja ho veu veure la temporada passada, que entenc que hi ha moments de forma, estats d’ànim i això es veu entrenant i es veu competint”, declara.
Víctor Bravo, sobre aquest tema, manifesta també que “ara estic repetint equip perquè estic veient que l’equip està donant la cara en els partits, està traient resultats, i entrenant estic veient que aquests mateixos estan competint i ho estan fent bé”.
“Estem en el bon camí, veig als jugadors que competeixen bé, que estan compromesos, que hi ha bon ambient i a Girona passarà el que passi, però l’equip està sencer i està amb ganes de competir i estic convençut que farem un bon partit allà”, finalitza.