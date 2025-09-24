Totes les mirades de l’atletisme femení

Una edició més, i ja en van 11, els carrers de Terrassa s’ompliran d’atletes de totes les edats, que recorreran els 5 quilòmetres d’un itinerari molt especial, que enguany ha canviat de fisonomia per adaptar-se als edificis i llocs més emblemàtics. Es tracta de la Cursa Fanny Sallés, la Cursa de les Dones, una cursa accessible a tothom, pensada especialment per a un públic femení i familiar. S’espera superar el rècord del 2022 amb més 3.000 persones, tot i que de cara al futur es vol arribar als 5.000 inscrits.
Com cada any, la línia de meta se situarà al parc dels Catalans, a la Rambla d’Ègara a l’altura del carrer del Doctor Cabanes. Els corredors avançaran en direcció nord cap a l’avinguda del Vint-i-dos de Juliol, on se seguirà fins al carrer Major de Sant Pere. Es passarà per les Esglésies de Sant Pere i el Pont de Sant Pere, la Creu Gran, el carrer del Passeig, el Camí Fondo, el carrer Sant Pau, la Font Vella, la Plaça Vella, el carrer Major, el carrer de la Unió, el Raval de Montserrat, el carrer Sant Pere, Gaudí, La Rasa i de nou la Rambla d’Ègara en sentit sud, fins a arribar al Parc dels Catalans.
La consellera d’Interior Núria Parlon ha estat la convidada d’honor d’aquesta edició, que s'ha presentat dimecres a la Casa de l’Esport amb la presència de les principals autoritats de la ciutat i d’algunes atletes de tots els temps. És el cas de Matilde Gómez, la primera dona que va córrer una marató a Catalunya, l’any 1978 a Palafrugell. Va esdevenir la primera plusmarquista espanyola de marató i també dels 5.000 i els 10.000 a finals dels anys 70.
La veu d’una pionera
Va començar a córrer amb 33 anys, ja casada i amb tres fills. “Vaig començar tard, en una època en què no era normal veure córrer les dones. Vaig fer història perquè no hi havia competència. 50 anys després, la metgessa em diu sempre que estic tan bé gràcies a l’esport”, ha explicat Gómez. L'han acompanyat algunes de les joves participants de la prova, com Maria Ruz o Sandra Asín.
La directora tècnica de la cursa, Marina Cano, ha defensat el canvi d’itinerari, que ha permès apropar-se a llocs emblemàtics de la ciutat i també reduir el desnivell. “És una cursa popular, pensada per a tothom. Fins i tot es pot fer caminant”, ha explicat.
Serà el quart any que la Cursa de les Dones duu el nom de Fanny Sallés, la pionera del periodisme esportiu terrassenc. Va morir el 10 d’abril del 2022 a 57 anys, però el seu record continua ben viu.