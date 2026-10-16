Doble jornada per als equips del CN Terrassa

Aquest cap de setmana es disputarà una nova doble jornada de les lligues de Divisió d’Honor masculina i femenina. Després d’haver-se classificat per a la fase de grups de les seves respectives competicions europees, els equips del Natació intentaran mantenir-se a dalt en unes lligues en les que han guanyat tots els partits que han disputat fins ara.
L’equip masculí que entrena Sergi Mora arriba a la sisena jornada ocupant la quarta posició, amb els mateixos 15 punts que Barceloneta, Barcelona i Sabadell. Dissabte a les 14 hores rebrà a la piscina de l’Àrea Olímpica al novè classificat, un Tenerife Echeyde que ha perdut quatre dels cinc partits que ha disputat. Diumenge a les 13.30, els de Mora afrontaran una de les visites més exigents de la temporada. Jugaran a la piscina de la Nova Escullera davant del CN Barcelona.
Els canaris destaquen per la seva intensitat i capacitat competitiva. El porter Roc Salas considera que “serà un partit complicat després d’una setmana llarga després de jugar a Montenegro, però segur que amb els entrenaments que hem fet el tirarem endavant”.
El duel de la setena jornada davant del Barcelona serà un dels partits grans de la lliga. El neerlandès Lars Ten Broek destaca la importància del duel: “És un dels rivals més competitius. No serà fàcil, però volem endur-nos els tres punts”. Ambdós equips es van enfrontar a la Copa Catalunya, on els cenebistes es van imposar per penals.
Sant Feliu i Mediterrani
L’equip femení, dirigit per Xavi Pérez, és tercer amb 12 punts després d’haver guanyat els seus quatre partits, igual que Sabadell i Mataró. Rebrà dissabte a les 16 hores el sisè, un Sant Feliu que duu quatre victòries i dos empats. Diumenge a les 13 visitarà a un Mediterrani que enguany és vuitè amb un sol triomf i tres derrotes.
“Serà un cap de setmana dur. El Sant Feliu s’ha reforçat bé i tenen sempre un ritme alt de partit, igual que el Mediterrani”, assenyala la waterpolista Paula Prats.
Blasco, entre els màxims golejadors
L’atacant del CN Terrassa Òscar Blasco està signant un magnífic inici de temporada pel que fa a l’aspecte anotador. En les cinc primeres jornades de lliga, ha totalitzat 14 gols. Es troba a només una diana de distància dels tres primers classificats: Max van der Werve (Rubí), Pablo Chmyr (Catalunya) i Mario González (Real Canoe). La màxima anotadora de l’equip femení del Natació és Carlota Peñalver amb 10.