Un San Cristóbal en línia ascendent va sumar un punt en el camp del Vilanova, que arribava a aquest encontre com a segon a la classificació. Els de David Vilajoana, que continuen com a cuers, van fer un bon partit i van merèixer més, però al final el marcador va reflectir un empat a zero. Va debutar en aquest matx el nou fitxatge dels parroquials, l'extrem esquerre Sergio Mulero, que fins ara militava al San Juan Atlètic Montcada. La pròxima jornada, diumenge dia 6 de desembre, els egarencs rebran a l'Atlètic Lleida en el municipal de Ca n'Anglada, a partir de les 12 hores.
El partit va començar amb molta igualtat, però el San Cristóbal va controlar la situació durant la majoria dels minuts del primer temps. Jordi Ranera va ser el protagonista ofensiu dels seus i, en el minut 20, va rematar fora una bona assistència de Jonathan Linares des de la banda dreta. El mateix Jordi Ranera va tenir una bona oportunitat a la mitja hora de joc, si bé el seu tir va sortir fora. En el minut 34, i en una acció de córner, Jordi Ranera va rematar per sobre del travesser de la porteria del Vilanova i, sis minuts més tard, i després d'un llançament de córner, la va tenir Baba, però el seu intent va sortir fora per molt poc.
A la segona meitat, els parroquials van continuar amb la seva vocació atacant i, als deu minuts de joc, Miguel va provar sort amb un bon tir que va aturar el porter local Iker Candón. Cinc minuts després, Baba va internar-se pel cantó dret i va servir la pilota a Pime que va xutar fora, molt ajustat al pal de la porteria del Vilanova. El partit es va anar equilibrant, amb el pas del temps i el San Cristóbal va crear alguna acció que no va poder concretar. En els últims instants, els locals també ho van intentar, en especial en un xut de lluny que Carles Segura va controlar amb solvència.
Pel San Cristóbal van jugar: Carles Segura, Jonathan Linares, Max Llovera, Ricki, Raúl Lordán, Guillem (Àlex Fernández, m. 89), Miguel, Baba, Mario Cantí (Marc Río, m. 75), Jordi Ranera (Sergio Mulero, m. 67) i Pime.