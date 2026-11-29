Sense sorpreses en la darrera jornada de la primera volta de la lliga de Divisió d'Honor masculina de hockey. El Club Egara s'ha desfet amb contundència per 8 a 1 del Carpesa valencià al Pla del Bonaire en un duel sense complicacions. Pol Gispert i Quique Morros han fet els dos primers gols al primer quart. Al segon, Juan Amoroso ha marcat de penal i Jan Clapés ha establert un 4 a 0 que deixava el matx definitivament sentenciat. Arribarien encara quatre gols més a la represa. Àlex Broto, de nou Amoroso i Pol Torres de penal al tercer quart i de nou Torres al darrer període. A nou minuts del final, Hugo González ha marcat el gol de l'honor dels valencians.
A les Pedritxes, el CD Terrassa ha fet també els deures i s'ha imposat al Tenis de Santander per 2 a 0 gràcies a les dianes d'Enric Miralles i Mario Mena, aquest últim de penal, en els vint primers minuts.
L'Atlètic Terrassa, per la seva banda, ha empatat a un gol al camp del Club de Campo madrileny. Guiu Corominas ha transformat un penal-córner al minut 20 i Jose Basterra ha contestat, també de penal, al 49.
Polo i Júnior continuen ocupant les dues primeres posicions i seran els caps de sèrie a la Copa del Rei que es disputarà del 23 al 25 d'abril a Can Salas. El CD Terrassa ha tancat una magnífica segona volta com a tercer amb 23 punts, mentre que l'Egara és quart amb 22 i l'Atlètic sisè amb els mateixos 20 punts que el Club de Campo.